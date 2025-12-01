La Cursa Patrimoni Ibiza 2025 dirimirá el Campeonato de Islas Baleares de 10K en ruta

La Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza volverá a ser el epicentro del atletismo nacional y balear en 2026. Por tercera edición consecutiva, la emblemática prueba ibicenca servirá de marco excepcional para el Campeonato de Islas Baleares de 10K en ruta, tanto en categoría absoluta, como en las categorías de edad sub20, sub23 y máster.

De esta manera, Ibiza mantiene su compromiso y tradición con este campeonato, que reúne a los mejores atletas y talentos baleares. Un fiel reflejo de la apuesta de Ibiza por la organización de evento deportivos del máximo nivel regional y nacional, y por posicionar a la isla como un escenario ideal para una experiencia deportiva superior. En la pasada edición, marcada por el viento, David Palacio mostró todo su talento para imponerse con un gran tiempo (30:11) al legendario triatleta mallorquín Mario Mola y su hermano Lucas Mola. Mientras, la atleta de Formentera, Andrea Romero, dominó con holgura la prueba femenina, superando a Marina Bagur y Leonor Font.

Como novedad, la Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza se traslada a la mañana del domingo 29 de marzo de 2026, a las 9 horas, con el deseo de evitar que el factor viento se convierta en un freno para las grandes marcas. Y es que además de Campeonato de Islas Baleares, la Cursa Patrimoni Ibiza volverá a presentar una nómina estelar de atletas nacionales e internacionales que, si las condiciones climatológicas lo permiten, buscarán elevar a la prueba al top nacional de los 10K en ruta.

Recorrido

Para ello, se mantiene el recorrido de la pasada edición, con salida en la avenida de España y meta en el paseo de Vara del Rey, y que combina los límites de la ciudad amurallada de Dalt Vila, con el paseo marítimo de Ibiza y el callejeo por el corazón de la ciudad, en un circuito a una sola vuelta. Un diseño técnico del circuito avalado por las grandes figuras de la pasada edición, como los ganadores Santiago Catrofe o María Forero, que lo definieron como uno de los mejores del país para correr rápido y romper todos los récords.

La Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza es una auténtica fiesta deportiva para toda la familia. De esta manera, contará con este 10K homologado abierto a los populares, para que puedan romper sus muros particulares en Ibiza y compartir zancadas con las grandes estrellas de este deporte. Además, la carrera Toni Costa Balanzat, con cerca de 5 kilómetros, ampliará el público participante en esta carrera, con una distancia de lo más asequible. La agenda deportiva se completará con las carreras infantiles gratuitas, para promover los valores del deporte entre los más pequeños.

La Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza forma parte del Circuito de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 15 pruebas deportivas en las 15 ciudades que cuentan con este honor en este país. Todo para poner en valor la riqueza histórica de este paraíso natural e histórico que es Ibiza. Las inscripciones para la Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza están disponibles en la web oficial de la prueba.