La SD Ibiza rasca un valioso empate en casa del líder de la categoría

El Poblense afrontaba el derbi autonómico ante la SD Ibiza como claro favorito para llevarse el gato al agua. Sin embargo, la solidez rojilla privó a los locales de salir victoriosos del enfrentamiento correspondiente a la decimotercera jornada del grupo 3 de Segunda RFEF.

El 0-0 final evidenció el buen hacer defensivo de los pupilos de Raúl Casañ. Los visitantes lograron un valioso punto gracias al gran trabajo de su entramado defensivo y al excelente partido de su guardameta titular, Edu Frías, en su visita al sorprendente líder de la división. Cabe recordar que el Poblense, antes de verse las caras con la SD Ibiza, había sumado 16 de los 18 puntos disputados en el Municipal de sa Pobla.

El Poblense salió con todo a por la victoria. Los locales se hicieron con el mando del partido en los primeros compases del duelo, mientras que los visitantes eran incapaces siquiera de encadenar más de cinco pases seguidos.

El conjunto mallorquín no daba tregua a los futbolistas de Casañ. Aunque apenas tenían tocaban el balón, los ibicencos estaban bien situados en el Municipal de sa Pobla y se mostraban sólidos.

La primera oportunidad del choque llegó en el minuto 4. Edu Frías realizó un pésimo despeje en un saque de esquina. El esférico quedó muerto, a la altura del punto del penalti, en los pies de Joan Prohens. El joven delantero del cuadro mallorquín remató de manera forzada. Su disparo, de espaldas a la portería, se marchó por encima de la meta defendida por la SD Ibiza.

El combinado azulgrana no encontraba la forma de perforar el entremado defensivo rojillo. La posesión de los locales no se traducía en ocasiones claras de gol. Los defensores del club pitiuso eran una especie de muralla humana que desbarataba las constantes intentonas del cuadro dirigido por Óscar Troya para abrir la lata.

Sin noticias en ataque, la SD Ibiza centraba prácticamente todos sus esfuerzos en mantener la portería a cero. De hecho, el club afincado en Can Misses no estuvo en el primer tiempo cerca de dar la sorpresa y adelantarse en el marcador del feudo del Poblense.

La única aproximación de los chicos de Casañ fue un testarazo de joven ariete Álex Sánchez, que se marchó por encima de la portería defendida por Vicent Sabater.

A falta de seis minutos para el descanso, el Poblense estuvo a punto de romper el resultado gafas. Un centro lateral de Onofre con la zurda se envenó y golpeó al larguero. El balón, tras rebotar en la madera, se quedó flotando en el aire y volvió a impactar en el travesaño. Una jugada que rozó la paranormal. Tras ello, el esférico cayó en los pies de Prohens, quien hizo un chut blando que acabó en las manos de Frías.

Con el 0-0 se marcharon los futbolistas de las dos escuadras al túnel de vestuarios. El resultado no se podía calificar de injusto. Eso sí, si fuese un combate de boxeo, el Poblense hubiese sido, indudablemente, el vencedor de la contienda por puntos.

El segundo acto fue una calcamonía del primer tiempo. El Poblense iba a por los tres puntos y la SD Ibiza defendía con uñas y dientes.

La primera acción destacable tras el descanso fue la amonestación a Frías. El guardameta catalán se lanzó al césped para hacerse con un balón dividido; sin embargo, a causa del impulso de la estirada, salió del área sin soltar el balón de las manos. La jugada, bastante extraña, se saldó con tarjeta amarilla para el meta barcelonés.

En un derbi no podía faltar la polémica. En el minuto 63, Aitor Pons ganó la espalda a los zagueros visitantes y, cuando se dirigía hacia portería, Jaume Villar —que actuó como defensa central— frenó la prometedora acción del Poblense al borde del área. Los locales reclamaron penalti y tarjeta roja directa, mientras que los rojillos, que disputaron el choque con su indumentaria amarilla, sostenían que no había sido ni siquiera falta. Cada equipo defendía sus intereses y nadie quedó satisfecho con la controvertida decisión de Herranz Monge.

El Poblense siguió erre que erre en busca de un triunfo que no nunca llegó. Eso sí, rozaron la victoria con la yema de los dedos. Un atacante poblense tuvo un remate franco prácticamente dentro del área pequeña. Su trallazo, en el minuto 90+2, fue repelido por Frías, quien salvó los muebles y se convirtió en el héroe de la SD Ibiza.