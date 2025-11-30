No hay dos sin tres

La SD Ibiza está de dulce. Los rojillos acumulan dos triunfos ligueros consecutivos y tres victorias en las últimas cuatro jornadas. Sin embargo, siguen anclados en los puestos de descenso a Tercera RFEF. Aún así, en caso de obtener un resultado favorable este domingo (12 horas) ante el Poblense, los ibicencos podrían auparse hasta la zona de salvación.

El cuadro dirigido por Raúl Casañ tiene una oportunidad de oro para salir de los últimos puestos de la tabla clasificatoria. Para ello, deberá superar, o al menos puntuar, en casa del sorprendente líder del grupo 3 de Segunda RFEF, el Poblense, una de las revelaciones de la cuarta categoría del fútbol español.

Aunque está en puestos de descenso, tiene los mismos puntos (14) que el Barbastro. Los aragoneses marcan la zona de ‘play-out’. También está empatado a puntos con el CE Andratx, escuadra que delimita la salvación. Eso sí, los de Casañ cuentan con una desevntaja mínima en la diferencia de goles (-3) con respecto a estos dos contrincantes.

De este modo, los rojillos buscarán, en tierras mallorquinas, su primera victoria del presente campeonato doméstico fuera de Ibiza. El conjunto afincado en Can Misses es el peor visitante del grupo. Tan solo ha conseguido un punto —el logrado en el empate (2-2) ante el Espanyol B el pasado 28 de septiembre— en los seis encuentros disputados lejos de la isla.

Sin embargo, el último encuentro jugado fuera del feudo rojillo arroja un rayo de esperanza para los ibicencos. A pesar de la derrota in extremis (2-1) en el Estadio Narcís Sala ante la UE Sant Andreu, uno de los colosos de la división, vendieron muy cara su piel y ofrecieron una buena imagen.

Aunque el club presidido por Vicente López viene de cosechar dos triunfos consecutivos, los pronósticos dan como claro favorito para llevarse el gato al agua al cuadro azulgrana. Y es que, al margen de estar en la cima de la tabla clasificatoria, el Poblense todavía no sabe lo que es perder ante su afición. La plantilla liderada por Óscar Troya es el segundo mejor local del grupo y registra un excelente balance en lo que va de campaña en el Municipal de Sa Pobla: cinco victorias, un empate y cero derrotas.

En cuanto a los duelos históricos, el claro vencedor es la SD Ibiza. Los pitiusos no han perdido ante los poblenses en sus últimos cinco encuentros oficiales.

Para el duelo, que se podrá seguir a través de IB3, los visitantes tienen la baja del defensor argentino Tomás Bourdal por acumulación de tarjetas.

La misión no se antoja nada fácil para los pupilos del técnico valenciano en su duelo correspondiente a la jornada 13 de liga. Hay mucho en juego en el derbi autonómico. Conviene recordar que la SD Ibiza lleva en puestos de descenso desde la sexta fecha del campeonato doméstico.