La 3 Días Trail Ibiza baja el telón con una 10K diurna que coronó a Antonio Martínez y María La Chica

Santa Eulària des Riu puso este domingo por la mañana el broche final a la edición con récord de participantes de los 3 Días Trail Ibiza. La tercera y última etapa de este año, que integró un recorrido de 10 kilómetros con salida en el paseo marítimo, coronó por tercera vez consecutiva a María Teresa La Chica. La corredora española cerró su fin de semana perfecto con un tiempo de 53:01. El podio femenino lo completaron Bel Calero (54:16) y Laura Figueiredo (56:08).

Por su parte, Antonio Martínez, del equipo Asics, fue el gran protagonista absoluto de la 10K diurna. El runner alicantino fue el primer participante en cruzar la línea de meta con un tiempo de 45:15. Le siguió el joven francés Gaël Le Bellec, debutante en la prueba, quien fue tan solo 19 segundos más lento que el campeón masculino de la última etapa. El tercer puesto fue para Iván Moreno, del KH7 Team.

Al acabar, la meta se transformó en una fiesta de espíritu hippie animada por Canallas del Guateke, que cerró un fin de semana histórico tanto en participación como en ambiente deportivo.

La jornada de clausura también sirvió para decidir, con la suma de los tiempos de las tres etapas, los vencedores masculinos y femeninos en cada una de las modalidades.

En la prueba ultra masculina, con un recorrido de 73 kilómetros, el más veloz fue Clément Maret, del Rise Sport, con un tiempo de 08:00:54. El subcampeón fue Marc Bernades (08:05:34). El último escalón del podio lo ocupó Unai Martín (08:29:19), del Arrolape.

En la clasificación femenina, la vencedora fue Ana María Jiménez (10:29:00), seguida de Inmacula Álvarez (10:35:05) y Rafaella Canino (11:14:44).

Con los tiempos acumulados de la maratón, el corredor más veloz fue Pau Benejam (05:27:28). El segundo puesto fue para el corredor local Martí Juan Mayans (06:00:49) y el último puesto del podio fue para Gerard Moya (06:03:09).

En lo más alto de la clasificación femenina de la maratón se encuentra María Teresa La Chica (05:32:19), quien no tuvo prácticamente oposición. Sus principales contrincantes fueron Aina Siscart (06:35:47) y Montse Fernández (06:37:44).

En la modalidad que combina tres jornadas con distancias de media maratón, Laura Figueiredo (KH7) se impuso con claridad gracias a su regularidad, firmando un acumulado de 4:00:49. Tras ella, la también habitual del podio Bel Calero (Joma) terminó a poco más de cuatro minutos (4:04:56), mientras que Edurne Vicente completó el trío de mejores clasificadas con 4:46:20.

Entre los hombres, Antonio Martínez (Asics) dominó la general con solvencia, deteniendo el crono en 3:16:45 tras tres etapas de alto ritmo. El segundo puesto fue para Iván Moreno (KH7), que mantuvo la presión durante todo el fin de semana y cerró su participación en 3:22:13. El tercer cajón del podio lo ocupó Jonathan Romeo (Club Atletisme Lloret), con un tiempo de 3:29:30.

La modalidad más accesible del circuito, la 10K Starter, también dejó una bonita pelea entre las corredoras que luchaban por el primer puesto. Marie-Morgane Le Deunff se llevó la victoria con un total de 3:08:48, seguida por Ane Fernández (Basapiztiak), que completó las tres etapas en 3:20:34. Rose Mary Liria, con 3:23:54, cerró un podio muy compacto en tiempos.

En la categoría masculina, el francés Gaël Le Bellec (Tregueux Langueux Athlétisme) sumó un nuevo triunfo demostrando gran consistencia durante las tres jornadas, acumulando 2:17:03. A más de trece minutos llegó Ignacio Cardona (C.E. Llebeig Xàbia), segundo con 2:30:15, mientras que su compañero de club Marcos Bisquert se aseguró el tercer puesto con 2:37:08.