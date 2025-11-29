El Trasmapi logra una victoria de muchos quilates en Pontevedra

Un gran Trasmapi HC Eivissa logró un triunfo de muchos quilates en tierras gallegas. El conjunto ibicenco firmó un notable encuentro liguero y derrotó (30-34) a un rival directo como el Club Cisne Balonmano Colegio Los Sauces. Y lo hizo, además, a domicilio.

Con esta victoria vital, el equipo entrenado por Tilves puede respirar un poco más aliviado. Y es que se acerca de nuevo a la parte alta de la tabla clasificatoria de División de Honor Plata.

El Trasmapi fue superior y se llevó de vuelta a Ibiza los dos puntos con total merecimiento. El equipo realizó un gran trabajo y fue mejor de principio a fin que su contrincante, un hueso muy duro de roer, especialmente cuando juega ante su afición.

El triunfo de los ibicencos no se explica sin el buen hacer colectivo. El meta visitante, Ignacio Pérez, firmó un duelo sobresaliente. No se quedaron cortos el resto de sus compañeros. Aunque es difícil destacar un nombre por encima del resto, uno de los hombres del partido fue el máximo goleador de la contienda, Karlos Rubio, quien anotó seis dianas.

A pesar de la superioridad de los taronges, los primeros compases del duelo estuvieron marcados por la enorme igualdad entre las dos escuadras. Ni locales ni visitantes eran capaces de imponerse a su adversario.

Con el paso de los minutos, el Trasmapi se puso las pilas y fue con todo a por la ansiada victoria. Había algo más que dos puntos en juego. Los pupilos de Tilves se mostraron claramente superiores al Club Cisne Balonmano a partir del minuto 10.

Desde el tercer parcial, el conjunto naranja llevó la batuta del encuentro y se mostró letal de cara a la portería defendida por el cuadro gallego.

El electrónico del Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra era un fiel reflejo del incontestable dominio del conjunto ibicenco. Los visitantes iban por delante y llegaron al minuto 25 con un cómodo colchón de cuatro goles de diferencia.

El 11-15 pareció despertar a los pontevedreses, quienes pusieron la directa para intentar remontar el choque liguero. A pesar de los esfuerzos del equipo entrenado por Marcos Otero por igualar la contienda, el resultado al concluir el primer tiempo fue ligeramente desfavorable para sus intereses.

Con el marcador de 14-16, las dos escuadras se marcharon al túnel de vestuarios.

El segundo acto fue prácticamente una calcomanía del inicio del primer tiempo. Eso sí, ahora el Trasmapi tenía un resultado favorable y le bastaba con no dormirse en los laureles y conservar su ventaja. No había tiempo para la relajación.

Los ibicencos no repitieron los graves errores de la semana pasada. Hace tan solo siete días, ante el Puerto Sagunto, desaprovecharon una amplia renta de cinco dianas. Al descanso dominaban 19-14, pero se diluyeron en el segundo tiempo y acabaron perdiendo por la mínima (30-31) el choque ante el combinado saguntino.

Al Trasmapi no se le aparecieron los fantasmas del pasado. La solidez defensiva y la eficacia en ataque no cesaron en los últimos 30 minutos. El gran esfuerzo grupal fue clave para brindar una alegría a sus seguidores.