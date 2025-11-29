El San Pablo-Eivissa se gusta y no tiene piedad del CFS Gran Canaria Teldeportivo

El San Pablo-Eivissa continúa con su mejora y venció este sábado por un contundente 8-3 al CFS Gran Canaria Teldeportivo, que aterrizó en Ibiza solo un punto por debajo de las locales, pero que se fue de la isla con una goleada que pudo ser aún mayor. El conjunto canario avisó nada más empezar el partido con un disparo desde su campo de Andrea que se estrelló contra el larguero de la portería defendida por Paola Corona.

El aviso espoleó a las jugadoras de Sergio Oruj, que se pusieron por delante a los 50 segundos tras un misil seco de Robertinha desde fuera del área ante el que nada pudo hacer la guardameta canaria. El San Pablo olió sangre y anotó el segundo en el minuto 6 tras una gran combinación que desembocó en Larissa, que no perdonó en el mano a mano frente a Mariona y amplió la ventaja a dos goles. Lejos de bajar el pistón, Lucía se sumó a la fiesta e hizo el tercero después de robar un balón a la defensa canaria y mandar un zurdazo inalcanzable para Mariona.

El Teldeportivo fue un juguete roto en manos de las ibicencas, que marcaron el cuarto después de que Lucía lanzase una contra bien ejecutada y regalase el gol a Fati, que solo tuvo que empujar el balón para poner el 4-0 en el marcador. La propia jugadora uruguaya, que se ha convertido en la máxima artillera de la categoría con 16 dianas en diez partidos, anotó el quinto al filo del descanso con una preciosa volea a la salida de un córner colgado por Robertinha para llegar al descanso con un resultado de 5-0 para las ibicencas.

El Teldeportivo recortó distancias tras el paso por vestuarios gracias a Idoya, que puso el primer tanto para las canarias tras una gran jugada colectiva. Solo un minuto después, Maite metió el miedo en el cuerpo a las locales al anotar el segundo, pero Fati dilapidó toda la esperanza canaria al anotar un golazo espectacular después de recortar a dos jugadoras rivales.

El partido se convirtió en un correcalles, algo que aprovechó Maite para anotar el segundo en su cuenta particular y el tercero en la cuenta canaria. Sergio Oruj no estaba nada contento con el juego de su equipo en la segunda mitad, por lo que pidió un tiempo muerto para ajustar la defensa y recuperar la intensidad atrás.

Fati, la mejor jugadora del partido con cuatro dianas, hizo las delicias del público con un golazo desde el borde de su área que acabó con toda la esperanza canaria de sacar algo positivo de Es Viver. Lucía puso el broche de oro al aprovechar una pérdida en la salida de balón canaria y anotar el octavo y definitivo gol con el que finalizó el partido para poner el definitivo 8-3 para un San Pablo que dejó el partido visto para sentencia en la primera parte. Las ibicencas sumaron su tercera victoria consecutiva ante un rival directo y escala hasta la séptima posición con 17 puntos en 11 jornadas.