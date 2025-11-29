Pablo Ibáñez y Gemma Arenas se imponen en la ultra de 73 kilómetros en la segunda etapa de 3 Días Trail Ibiza

La experimentada atleta ciudadrealeña, Gemma Arenas, y el corredor vizcaíno, Pablo Ibáñez, se impusieron en la modalidad ultra, de 73 kilómetros y 2.100 metros de desnivel, de los 3 Días Trail Ibiza, en la categoría femenina y absoluta, respectivamente.

En la prueba reina, el corredor catalán Juan Calvo, del Team Gonzalbo, lideró la carrera hasta que una lesión de rodilla lo obligó a abandonar la competición.

A partir de ese momento, Ibáñez, del equipo Kailas Fuga, y Enric Pons, del Island Trail Runners, se alternaron en cabeza hasta que el primero logró despegarse en los kilómetros finales para cruzar en solitario la línea de meta de Sant Josep. Lo hizo con un tiempo de 6:08:35. Le siguió, con más de ocho minutos de diferencia, Pons. Cerró el podio absoluto el francés Clément Maret, quien se quedó a unos 20 minutos del campeón de la modalidad.

En categoría femenina, Arenas no tuvo prácticamente oposición. Dominó la prueba de principio a fin y paró el cronómetro en 7:21:12. Gracias a su excelente rendimiento en la exigente jornada de trail, Arenas concluyó la modalidad ultra en el top 10 de la clasificación absoluta.

La lucha por ser la fémina más veloz no estuvo demasiado reñida. Arenas venció con 38 minutos de diferencia respecto a su principal contrincante. Sin embargo, sí lo estuvo la batalla por el subcampeonato: la alemana Carina Helmreich se impuso por menos de dos minutos a la vasca Ainara Arkarazo.

María La Chica deslumbra y Capell confirma su favoritismo

La maratón, de 41 kilómetros y 1.936 metros de desnivel positivo, dejó la gran sorpresa del día. María La Chica, joven corredora de 24 años del Cri Cri Trail, logró la victoria femenina y se coló además en el podio absoluto, con un brillante tercer puesto. La talentosa runner se quedó a solo 1 minuto y 21 segundos del ganador masculino, Pau Capell (The North Face), quien cruzó la meta junto a Pau Benejam (Island Trail Runners), que fue segundo.

En la clasificación masculina completaron el top 5 Bruno Prohens y Diego Jiménez, mientras que en categoría femenina acompañaron a La Chica en el podio Montse Fernández (segunda) y Aina Siscart (tercera). Mar Ribas y Juliette Scherpereel fueron cuarta y quinta.

Media maratón: victorias de Antonio Martínez y Laura Figueiredo

Los 23 kilómetros y 1.163 metros de desnivel positivo de la media maratón coronaron a Antonio Martínez (Asics Fuji Trail) y Laura Figueiredo (KH7). Entre los hombres, el podio lo completaron Iván Moreno (a 4:12) y Xavier Pedro Villalonga (a 8 minutos).

En féminas, Isabel Margarita Calero fue plata. Eso sí, se quedó lejos de la victoria, ya que fue siete minutos más lenta que Figueiredo. Por su parte, Marta Pérez se subió al último escalón del podio femenino.

Tras Pérez, cruzaron la meta Edurne Vicente y Selene Collados.

Starter de 10 km: Le Bellec y Cristina García, los más rápidos

La modalidad más corta, con 10 kilómetros y 550 metros de desnivel positivo, arrancó en Cala d’Hort pasadas las once de la mañana. El francés Gael Le Bellec, que ya había subido al podio en la carrera nocturna del pasado viernes, se llevó el triunfo con un tiempo de 49:28. Iván Calvó llegó 31 segundos después e Ignacio Cardona completó el podio masculino.

En la categoría femenina, Cristina García se impuso con un tiempo de 1:02:30. Con ello, finalizó la prueba además entre las 15 primeras de la general. Por su parte, Marie-Morgane Le Deunff y Ane Fernández fueron segunda y tercera.

La duodécima edición de los 3 Días Trail Ibiza cerrará hoy con la etapa final en Santa Eulària. Esta incluirá un recorrido de 10 kilómetros y 440 metros de desnivel positivo que combinará zonas rápidas con dos ascensos intermedios. En esta última jornada se decidirán los vencedores de las clasificaciones combinadas de las tres etapas.