El Gasifred desperdicia una ocasión de oro para ponerse líder

El Gasifred Atlético dejó escapar este sábado una oportunidad inmejorable para colocarse líder del grupo. Llegaba al duelo frente al Barça B como tercer clasificado con 19 puntos, a solo dos del Málaga, pero se marchó de la Ciudad Esportiva Joan Gamper con una derrota que duele tanto por el marcador (6-1) como por la ocasión perdida.

El equipo de José Fernández volvió a exhibir fuera de casa los mismos problemas defensivos que ya había mostrado en su última salida. Con los goles encajados ante el filial azulgrana, el Gasifred suma 10 tantos recibidos en sus dos desplazamientos más recientes, un lastre demasiado pesado para un conjunto que aspira a pelear por el play-off de ascenso.

La falta de contundencia atrás terminó castigando de nuevo a un equipo que, pese a sus buenas intenciones, nunca logró sentirse cómodo en un partido que exigía máxima precisión. Los pitiusos aguantaron el tipo y se fueron al descanso con 2-1 después de que los locales se adelantasen por medio de Víctor, Euge respondiese y Víctor de nuevo anotase el segundo. Pero, tras el paso por vestuarios, un doblete de Jordi y dos goles de Rubén y Sergi ajusticiaron a un Gasifred que jugó una muy mala segunda mitad.

Lo más frustrante para los ibicencos es que el Barça B no llegaba en su mejor momento. El filial azulgrana solo había ganado uno de sus últimos cinco encuentros, pero aun así supo imponer su ritmo, aprovechar los desajustes visitantes y golpear en los momentos justos. El Gasifred, obligado a remar a contracorriente durante buena parte del choque, no tuvo la lucidez ni la solidez necesarias para equilibrar el marcador.