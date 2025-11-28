El Trasmapi HC Eivissa quiere recuperar la ilusión en Pontevedra

Frenar la pesadilla de los minutos finales. Ese es el objetivo de un HC Eivissa que necesita la victoria de forma urgente tras dos traspiés seguidos en los últimos segundos. Los ibicencos tendrán la oportunidad de reencontrarse con el triunfo este sábado a las 20 horas ante un Club Cisne no sabe lo que es perder desde el pasado 1 de noviembre.

La situación del cuadro naranja es más que engañosa. Las buenas actuaciones que está dejando el equipo pitiuso sobre la cancha no se ven reflejadas en los marcadores finales. Ya parecen incontables las ocasiones en las que los ibicencos dejaron marchar rentas a su favor en los momentos decisivos de los partidos para acabar sucumbiendo en el electrónico.

Contazara Zaragoza, Anaitasuna o Puerto Sagunto son algunos de los equipos que se han aprovechado de la falta de concentración del HC Eivissa en los tramos finales y que les ha colocado en una décima posición en la tabla clasificatoria que sabe a poco dado el nivel que posee la plantilla.

Además, el equipo isleño visitará al Club Cisne que, tras un desempeño irregular en la presente campaña, suma tres triunfos seguidos y se consolida como una de las escuadras en mejor forma de la división. Geno Tilves, técnico del HC Eivissa, quiso analizar el rendimiento del conjunto pontevedrés en la previa del partido: «Es un equipo que tiene mucho gol y calidad en ataque, sobre todo gracias a Guilherme, que contribuye a que el juego sea muy dinámico, rápido y combinativo».

El técnico también quiso destacar la fortaleza defensiva del cuadro gallego, que «tiene en Iván Calvo uno de los mejores defensas de la categoría», además de resaltar el equilibrio en la portería con «la altura y experiencia de Franzini junto a la velocidad y calidad de Abián». Finalmente, el entrenador naranja reconoció que «no perder bolas y reducir la velocidad del rival» será la clave para poder sumar en un pabellón «donde la afición aprieta y que lo va a poner muy difícil».