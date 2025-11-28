La SD Ibiza saca a la venta su camiseta oficial

Buenas noticias para los aficionados de la SD Ibiza de toda la isla. El club rojillo ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento con el lanzamiento de su camiseta oficial, que desde ahora puede adquirirse en las tiendas de Pacha, patrocinador del equipo.

La entidad pitiusa sigue avanzando en su acercamiento con la afición isleña y en su identificación con el club, en lo que supone un escaparate privilegiado tanto a nivel local como turístico, además de consolidar su imagen más allá del terreno de juego, convirtiendo su camiseta y sus colores en un símbolo fácilmente reconocible dentro y fuera de la isla. Los seguidores de la SD Ibiza ya pueden hacerse con la camiseta, tanto para lucirla en los partidos como en su día a día.