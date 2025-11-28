OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
La SD Ibiza saca a la venta su camiseta oficial
La ropa del club ya puede adquirirse en los establecimientos de Pacha
Ibiza
Buenas noticias para los aficionados de la SD Ibiza de toda la isla. El club rojillo ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento con el lanzamiento de su camiseta oficial, que desde ahora puede adquirirse en las tiendas de Pacha, patrocinador del equipo.
La entidad pitiusa sigue avanzando en su acercamiento con la afición isleña y en su identificación con el club, en lo que supone un escaparate privilegiado tanto a nivel local como turístico, además de consolidar su imagen más allá del terreno de juego, convirtiendo su camiseta y sus colores en un símbolo fácilmente reconocible dentro y fuera de la isla. Los seguidores de la SD Ibiza ya pueden hacerse con la camiseta, tanto para lucirla en los partidos como en su día a día.
- El Class Sant Antoni tumba al líder y se reencuentra con la victoria
- El balonmano se abre paso en Santa Eulària
- La SD Ibiza impone su ley en Sant Rafel y se acerca a la salvación
- La metamorfosis en Sant Rafel de la SD Ibiza
- Fútbol sala de Ibiza: el San Pablo se da un festín y golea al Zamora
- Los niños de Kenia se enfundan la equipación del Club de Bàsquet S´Olivera
- La Peña Deportiva celebra sus 90 años de historia con una emotiva gala llena de reconocimientos
- La Peña Deportiva mete la directa hacia Segunda RFEF