El San Pablo quiere mirar al ascenso ante el Gran Canaria
Las ibicencas buscan sumar su tercer triunfo consecutivo en el campeonato liguero ante un equipo canario en horas bajas
A por la tercera consecutiva. El San Pablo Eivissa afrontará este sábado a las 11 horas el partido correspondiente a la jornada 11 del Grupo 1 de la Segunda División Femenina ante el Gran Canaria Teldeportivo. El conjunto dirigido por Sergio Oruj tratará de sumar su tercer triunfo consecutivo y el segundo seguido en Es Viver, donde hace dos semanas rompió la mala dinámica como local con un una exhibición frente el Atlético Mercadal (5-1).
Las ibicencas, octavas con 14 puntos, están de dulce tras la goleada por 2-8 el pasado fin de semana en Zamora y atraviesan uno de sus mejores momentos de esta temporada. El gran estado de forma de una increíble Fati Villar y de otras jugadoras como Haruna o Robertinha permite soñar con los codiciados puestos de ascenso, cada vez más cercanos.
La uruguaya sumó otros dos goles en su casillero personal el pasado domingo y, sin lugar a dudas, está siendo la jugadora más desequilibrante del San Pablo desde que comenzó el curso liguero. Además, el conjunto de ca n´Escandell recibirá el calor de una afición ibicenca cada vez más enganchada a una temporada que ilusiona.
Enfrente no habrá un rival sencillo. El Gran Canaria Teldeportivo se encuentra solo una posición por debajo de las pitiusas y, aunque encadena tres derrotas en los últimos cuatro partidos, no hay que olvidar el gran arranque de campeonato que le condujo hasta los puestos de ascenso. La suerte está echada y todo está preparado para que ruede el balón este sábado en Es Viver.
- El Class Sant Antoni tumba al líder y se reencuentra con la victoria
- El balonmano se abre paso en Santa Eulària
- La SD Ibiza impone su ley en Sant Rafel y se acerca a la salvación
- La metamorfosis en Sant Rafel de la SD Ibiza
- Fútbol sala de Ibiza: el San Pablo se da un festín y golea al Zamora
- Los niños de Kenia se enfundan la equipación del Club de Bàsquet S´Olivera
- La Peña Deportiva celebra sus 90 años de historia con una emotiva gala llena de reconocimientos
- La Peña Deportiva mete la directa hacia Segunda RFEF