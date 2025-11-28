Fútbol sala de Ibiza: el Gasifred Atlético busca el liderato ante el Barcelona B

A por el liderato. El Gasifred Atlético quiere escalar hasta lo más alto de la División de Plata, pero no lo tendrá fácil. El combinado ibicenco visitará el feudo del Barcelona B este sábado a las 17 horas en el encuentro que inaugurará la jornada jornada 10 del campeonato liguero.

La visita llegará tras la resaca del apoteosis que se vivió el pasado fin de semana en el Polideportivo de Sa Blanca Dona con la victoria de los azulones 'in extremis' ante un aguerrido Leganés que puso las cosas muy difíciles (3-2). Sin embargo, los pitiusos se han transformado en un equipo de garantías tras la eliminación en la Copa ante el Jaén Paraíso Interior.

El triunfo del otro día reavivó el espíritu combativo del Gasi, que estaba algo mermado tras la derrota copera y el enfrentamiento ante un rival directo como el Wanapix (4-1). La segunda parte, además, sirvió para ratificar el buen estado de forma que atraviesa Faly, crucial ante el Leganés, y la capacidad ofensiva de Buitre y Usama, que siempre aportan energía fresca al equipo en faceta ofensiva.

En el otro bando espera un Barcelona B que, al igual que los pitiusos, llega tras una victoria balsámica ante el Melistar, actual colista (1-4) y con las energías renovadas de cara a este sábado. Los catalanes buscarán resarcirse tras perder los dos últimos encuentros como local frente al peligroso Ciudad de Móstoles por 3-4 y el Avanza Jaén con idéntico resultado.

Los de José Fernández deberán impulsar sus datos como visitantes, donde el balance es de dos victorias, dos derrotas y un empate. Sin embargo, las alarmas no están encendidas en un equipo que está a tan solo dos puntos del liderato por el ascenso y cuyo buen juego está ilusionando a toda una isla.