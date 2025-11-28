El Club Nàutic de Sant Antoni presenta la Primera Edición de la Micro Ruta de la Sal

El Club Nàutic Sant Antoni ha presentado durante la tarde de este viernes la Primera Edición de la Micro Ruta de la Sal, la nueva regata de veleros autónomos y no tripulados que se disputará el próximo 5 de abril, Domingo de Pascua. La competición, que se ha enmarcado dentro de las ‘Xerrades Essencials’, partirá desde el puerto de Sant Antoni y terminará en Denia (50 millas) o Barcelona (140 millas), decisión que la organización anunciará próximamente.

Un equipo ibicenco integrado por alumnado de tres institutos de Formación Profesional de la isla (Es Vedrà, Isidor Macabich y Can Marines) será el único participante no universitario en la primera edición de La Micro Ruta de la Sal, que apuesta por la navegación a vela mediante energías sostenibles y que persigue impulsar la innovación en el comercio marítimo.

La Micro Ruta de la Sal se convierte en la primera regata de larga distancia para veleros autónomos no tripulados a nivel internacional. El director de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza y CEO de Enregata, Andrés Oliva, citó la Micro Transat como único precedente, ya que es una travesía oceánica en la que, en 15 años de historia, solo una embarcación ha logrado completar el recorrido. Sin embargo, hasta ahora no existía un formato competitivo con varias embarcaciones autónomas compitiendo de forma simultánea.

En la prueba participarán embarcaciones de hasta 3 metros de eslora, propulsadas exclusivamente por el viento. Toda la energía auxiliar deberá ser renovable y las unidades navegarán con un rumbo programado de antemano, sin posibilidad de ajustes a distancia durante el trayecto. Además, cada barco deberá transportar de forma simbólica un saco de sal. La competición coincidirá con el 180 aniversario de la Ruta de la Sal original, que en 1846 unió las salinas pitiusas con Barcelona.

Una idea que surgió en Barcelona

La idea original de La Micro Ruta de la Sal fue de Xavier Martínez, profesor de la Facultad de Náutica de Barcelona de la UPC. Martínez explicó que el proyecto nace del «convencimiento y la necesidad de impulsar un comercio marítimo mucho más sostenible». El docente lidera, junto a un equipo de alumnos de la universidad catalana, uno de los cinco proyectos de embarcaciones que ya trabajan para estar en la línea de salida el próximo mes de abril.

Entre todos los proyectos ha destacado especialmente el equipo ibicenco de Formación Profesional, al ser el único participante no universitario. Lo integran el alumnado de tres centros: Es Vedrà, Isidor Macabich y Can Marines. Los estudiantes de Sant Agustí y Eivissa se encargarán de los desarrollos de telecomunicaciones y robótica, mientras que el grupo de Santa Eulària asumirá la construcción de la embarcación.

El capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, intervino también para detallar los retos de seguridad y los ajustes normativos que plantea una competición de estas características. Subrayó que la irrupción de los buques autónomos “puede aportar sinergias muy interesantes para el sector empresarial, para la industria marítima, para la preservación del medio ambiente y para los profesionales del sector”. No obstante, advirtió de que será imprescindible “una coordinación importantísima entre todos sus actores: industria naval, administración y operadores”.