La 3 Días Trail Ibiza se estrena a lo grande en Ibiza

Llegó el momento que todos esperaban: ponerse las zapatillas y demostrar los meses de preparación. La noche ibicenca se iluminó este viernes con más de mil frontales que convirtieron el centro histórico en un escenario mágico para el arranque de la duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza, que continuará durante este sábado y domingo por Sant Josep y Santa Eulària.

El Parque Sargantana estrenó como punto de partida una prueba que batió récords desde el primer minuto. Más de 1.200 deportistas de 40 nacionalidades —con una participación femenina del 41%— partieron en una carrera que ya es histórica. Entre los nombres más destacados de esta primera prueba se encontraban figuras internacionales del trail como Antonio Martínez, Marc Bernades, Zaid Ait Malek o Chema Martínez, entre otros.

La isla se vistió de gala para acoger los 10 kilómetros de esta primera etapa nocturna, que consistió en un circuito urbano de dos vueltas de cinco kilómetros que serpenteaba por el centro de la ciudad, con el núcleo amurallado de Dalt Vila y el castillo como testigos de excepción. Al unísono, los frontales se encendieron segundos antes de la salida, creando un río de luz que comenzó a fluir por las calles empedradas. El ritmo fue trepidante desde el inicio, con los corredores y corredoras demostrando sus ganas de protagonizar una edición histórica.

La catalana María Teresa La Chica se proclamó vencedora de esta primera jornada con un tiempo de 46:40, demostrando su poderío en el exigente trazado urbano. Le acompañaron en el podio femenino Bel Calero (47:40) y Laura Figueiredo (48:53). En categoría masculina, el catalán Jonathan Romeo firmó una exhibición con 41:58, evidenciando su perfecta adaptación al terreno y al ritmo vertiginoso de la prueba. Tras él, Antonio Martínez del equipo Asics marcó 42:01, compartiendo tiempo con el francés Gael Le Bellec, triple campeón del mundo de duatlón entre 2014 y 2018.

Mañana, día grande en Sant Josep

La prueba continuará durante este sábado hacia Sant Josep, donde cuatro distancias diferentes tendrán su línea de meta frente al ayuntamiento del municipio. A las 6 horas arrancará la Ultra de 73,5 kilómetros, con Zaid Ait Malek Enric Pons y Julen Calvó como principales bazas masculinas, mientras que la legendaria Núria Picas liderará un plantel femenino de lujo junto a Gemma Arenas, Ana María Jiménez Gálvez y Àngels Llobera.

La maratón partirá a las 9.30 desde Sant Josep con Pau Capell como favorito, mientras que a las 11 horas la media maratón saldrá desde es Cubells. Finalmente, la 10K Starter comenzará desde Cala d'Hort a las 11.15, destacando la participación de la corredora invidente María Petit, quien contará con Pol Makuri —corredor con diversidad funcional— como uno de sus guías. Esto solo acaba de comenzar.