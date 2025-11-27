La Peña Deportiva celebra sus 90 años de historia con una emotiva gala llena de reconocimientos

La Peña Deportiva celebró la noche de este miércoles su 90 aniversario con una emotiva gala en el Teatro España de Santa Eulària, donde socios, exdeportistas, directivos, representantes institucionales y vecinos del municipio se reunieron para rendir homenaje a nueve décadas de historia, deporte y arraigo social en la localidad.

La gala arrancó con la proyección de un documental de algo más de media hora de duración en el que se repasaron los 90 años de vida de la entidad, desde los orígenes en ses Estaques hasta los grandes logros peñistas en sus diferentes categorías. A lo largo de la toda la ceremonia, se emitieron diferentes vídeos conmemorativos entre los que destacaron el emotivo reencuentro de exjugadores de las décadas de los años 50 y 60, el homenaje a entrenadores de fútbol base de los años 70 y 80 y el testimonio de tres mujeres imprescindibles en la historia reciente del club.

El acto, conducido por Juan José Hidalgo, combinó proyecciones audiovisuales, discursos y la entrega de los primeros Premios Som Peña, concebidos para distinguir la trayectoria, el compromiso y el mérito deportivo de quienes han sido parte activa del desarrollo de la entidad de la Villa del Río. La presidenta del club, Ana María Mateu, encabezó las entregas junto a algunos cargos institucionales como el presidente del Consell Insular, Vicent Marí o el alcalde en funciones de Santa Eulària, Miguel Tur, entre otros.

Mérito deportivo y compromiso social

En el apartado de trayectoria y compromiso con el club fueron distinguidos Vicente Tur Noguera, impulsor de la modernización y expansión de la entidad; la empresa Herbusa, patrocinador histórico desde los años 80; Juan Mesa Labi, considerado uno de los grandes embajadores peñistas; David Checa, voz oficial del estadio durante más de dos décadas; y el equipo de matancers, "símbolo de la tradición y del espíritu social del club".

Los premios al mérito deportivo reconocieron la huella de Antonio Ortiz, jugador, portero, capitán y entrenador durante más de 30 años; Mario Ormaechea, campeón de Liga de Tercera División y referente del banquillo, y Raúl Casañ, jugador, capitán, entrenador y protagonista de ascensos históricos. También se premió a Paco Marín, campeón de Tercera División y del primer Trofeo Baleares, así como a Jaume Planells, impulsor de la sección de tenis. Dentro de los reconocimientos institucionales y sociales, la entidad homenajeó a Juan Fernando Marí Juanito Dalias, presidente más longevo del club, y a otras figuras representativas como Vicent Noguera o Marc Colomar, con más de 40 años de dedicación.

La presidenta, Ana María Mateu, cerró la gala con un discurso en el que subrayó la importancia de "preservar la historia de la Peña Deportiva, fortalecer su base social y seguir trabajando para las nuevas generaciones de deportistas y aficionados". La celebración continuó en el exterior con un aperitivo, en un ambiente de orgullo compartido y sentimiento de pertenencia a unos colores que cumplen ya 90 años de historia.