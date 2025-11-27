Los niños de Kenia se enfundan la equipación del Club de Bàsquet S´Olivera

El espíritu deportivo y solidario del Club de Bàsquet S’Olivera ha cruzado fronteras este verano. Parte de la equipación del club luce ya en las canchas del orfanato de Cannan, en Mombasa (Kenia), gracias a la iniciativa de una familia de la entidad y a la colaboración con la ONG Niños de Kenia.

La acción nació de forma espontánea cuando Elena, madre de un jugador del CB S’Olivera, decidió viajar con su familia a Mombasa para realizar un voluntariado con esta organización. Antes de partir, la ONG lanzó una petición de colaboraciones en forma de toallas, calzado y ropa para adolescentes, que el club respondió donando equipaciones de baloncesto para que los jóvenes del orfanato pudieran utilizarlas en su día a día.

“La reacción fue increíble. Los adolescentes del orfanato se pusieron eufóricos al recibir las equipaciones del CB S’Olivera. Ver su alegría al vestir las camisetas y compartir con ellos nuestra pasión por el deporte fue una experiencia inolvidable”, relató Elena, todavía emocionada tras la experiencia. El club santaeulaliense agradecó la iniciativa de la familia y animó a otros miembros de la entidad y del tejido deportivo de la isla a implicarse en proyectos con impacto social.

La ONG Niños de Kenia, fundada en 2018 por Begoña, Rubén y Beatriz, impulsa programas de apadrinamiento y voluntariado que abren nuevas oportunidades de futuro. “Nos llevamos muchos aprendizajes y 50 amigos más. Ha sido una experiencia que nos ha cambiado la forma de ver la vida”, subraya la familia voluntaria. Desde el Club de Bàsquet S’Olivera reafirmaron así su compromiso con «la formación integral de sus jugadores y con la promoción de valores sociales y educativos a través del baloncesto, demostrando que una camiseta puede significar mucho más que un uniforme de juego».