La 5K Ibiza–Platja d'en Bossa roza ya el 50% de participación femenina

El running femenino cada vez está más presente en Ibiza. La 5K Ibiza–Platja d'en Bossa, que se celebrará el próximo domingo 11 de enero a las 9 horas, ha experimentado un notable impulso gracias al incremento de mujeres que se animan a participar en las carreras populares. A falta de poco más de un mes para su celebración, el evento registra ya un llamativo 48% de participación femenina, un porcentaje que confirma la expansión y consolidación de este deporte entre corredoras de todas las edades.

La prueba reunirá a más de medio millar de corredores que completarán dos vueltas a un circuito urbano en el conocido entorno turístico comprendido entre el Hotel Palladium y el Centro Comercial La Sirena, uno de los enclaves más emblemáticos de Platja d'en Bossa. La organización repartirá un total de 62 trofeos, además de vales regalo del Centro Comercial La Sirena para los tres primeros clasificados de cada categoría.

Para Dani Becerra, organizador de la prueba, este dato refleja un cambio social profundo: «Que casi la mitad del censo sean mujeres demuestra que el deporte está dejando de tener etiquetas. Ellas están reclamando su espacio con naturalidad y determinación, y eso es algo que enriquece a toda la comunidad». Becerra también destacó que la esencia de la 5K Ibiza–Platja d'en Bossa va mucho más allá de la pura competición: «Queremos que la gente sienta que viene a disfrutar, a compartir y a vivir el ambiente que se genera cuando el deporte une».

De esta manera, la 5K Ibiza–Platja d'en Bossa refuerza su apuesta por una competición inclusiva, festiva y abierta a toda la ciudadanía, donde el ambiente y la participación son tan importantes como el cronómetro.