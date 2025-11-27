La 3 Días Trail Ibiza hace su acto de presentación en Ibiza

Ya está todo preparado para que Ibiza se convierta este fin de semana Ibiza en el festival del trail running mundial. Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, el 3 Días Trail Ibiza reunirá a algunos de los mejores corredores y corredoras del panorama nacional en un evento que combina competición de alto nivel y paisajes espectaculares.

Durante la tarde de este jueves, la directora de la carrera, Fátima Blázquez, junto al fondista internacional Chema Martínez, la concejala de deportes de Ibiza Catiana Fuster, el portavoz y concejal de deportes de Santa Eulària Antonio Ramón Marí y el conseller de deportes Salvador Losa, estuvieron presentes en la rueda de prensa previa a la competición internacional.

«Uno de los cambios que más me pedía la gente era hacer más visible el mar, por lo que hemos unido la Ultra Ibiza con Sant Josep por la costa», subrayó Blázquez, que confesó que se sentía «nerviosa antes de la competición», pero «muy contenta porque ya hay más de 1200 corredores y va a haber mucho nivel».

Y es que la prueba, desde sus primeras ediciones, no contaba con más de 400 participantes, mientras que este año se ha tenido que «cortar a partir de 1200 porque llega un momento en el que no te da tiempo a pedir más material una vez que haces las previsiones», reconoció la directora.

Toni Ramón, por su parte, aprovechó para mandar un mensaje en favor de cuidar el medio ambiente dada la afluencia de corredores que también recorrerán los caminos de Santa Eulària y para mostrar su orgullo «por la gran cantidad de deportistas que hay en esta ciudad y el buen ambiente que generan». Fuster quiso destacar el éxito que ha tenido la ocupación hotelera en Ibiza durante la estancia que van a tener los corredores de hasta 41 nacionalidades en el municipio, que «demuestra que en plena temporada de invierno Ibiza puede llenar nueve hoteles, como ha sido el caso».

Chema Martínez, que ya ha participado en otras ediciones de la 3 Días Trail Ibiza, señaló que «hoy en día todo el mundo conoce Ibiza por otras cosas más allá de su manera de disfrutar y sus playas gracias a esta carrera». El atleta madrileño también reconoció con sorpresa que es un «lujazo de carrera» y que no pensaba que sería posible «correr por detrás del castillo de noche».

El evento arrancará el viernes a las 19 horas con una carrera nocturna de 10 kilómetros que recorrerá los lugares más emblemáticos del centro de Ibiza. Con salida y llegada en el Parque Infantil Sargantana, los participantes completarán dos vueltas adentrándose en Dalt Vila bajo.

La jornada del sábado será la más intensa, con cuatro pruebas que arrancará en Dalt Vila y continuará por Sant Josep, mientras que el domingo a las 11 el evento cerrará con un carrera 10K diurna que saldrá y llegará al Paseo S’Alamera de Santa Eulalia del Río y con la novedad de una fiesta con concierto, tal y como adelantó Fátima en la rueda de prensa.

El espectáculo deportivo está garantizado en dicha distancia con nombres de primer nivel: Zaid Ait Malek, Jesús Gil, Marc Bernades, Enric Pons, Julen Calvó, Pablo Ibáñez, Urko Valdivieso y Pepelu Ballester liderarán el apartado masculino. En categoría femenina, la legendaria Núria Picas se une a un elenco que incluye a Gemma Arenas, Ana María Jiménez Gálvez, Angels Llobera y la alemana Carina Helmreich.