El taekwondista ibicenco Javier Linero se cuelga el oro en el Open Ranking Málaga

El ibicenco Javier Linero, del Club Dojang Ibiza, ha firmado este sábado una actuación sobresaliente en el Open Ranking Málaga de taekwondo, donde consiguió el primer puesto en la categoría sénior de formas 1er Dan y un segundo puesto en la categoría de combate -57 kg. En la modalidad de formas 1er Dan sénior, Linero se impuso con solvencia a sus rivales demostrando un alto nivel de ejecución hasta terminar colgándose la medalla de oro.

En combate -57 kg, Javier protagonizó otra gran actuación alcanzando la final tras superar varios duelos exigentes. Finalmente, se hizo con la medalla de plata en una categoría de gran nivel y muy disputada, confirmando el excelente estado de forma que ha demostrado este año.

Gracias a estos resultados, el taekwondista pitiuso completa una de sus mejores jornadas competitivas esta temporada y termina el año como número uno del ranking en la categoría de combate -57 kg, un logro que premia su constancia y disciplina. Su primer puesto en la clasificación le otorga, además, la plaza para el Campeonato de Europa que se celebrará en Eslovenia, donde tendrá la oportunidad de medirse a la élite continental y seguir colocando el nombre de Ibiza en el mapa internacional del taekwondo.