Sant Josep reabre el pabellón de Can Guerxo tras los daños causados por la Dana

El pabellón de Can Guerxo ha recuperado su actividad deportiva después de permanecer cerrado desde octubre a causa de las graves afectaciones provocadas por la DANA, que dejaron el parquet totalmente inutilizable. Para restablecer el servicio, el Ayuntamiento de Sant Josep retiró todo el entarimado y habilitó el pavimento de goma existente bajo éste para facilitar la práctica deportiva con plenas garantías de seguridad.

Además, se ha llevado a cabo un repintado completo de todas las pistas del recinto con el objetivo de marcar de nuevo las canchas de baloncesto, bádminton, fútbol sala, balonmano y mini balonmano. Durante el periodo de cierre, los equipos que entrenaban en Can Guerxo fueron reubicados a otros espacios del municipio. Esta reorganización ha ido acompañada de otras mejoras en instalaciones como el IES Algarb y el CEIP Can Raspalls, donde se ha concentrado buena parte de los entrenamientos provisionales y donde se han pintado pistas de baloncesto y minibásquet, se han instalado nuevas canastas y reforzado la iluminación de los patios, además de repintar la pista de fútbol. Desde el Consistorio también señalan que en el CEIP Can Guerxo también se realizarán próximamente trabajos de pintura y adecuación del pavimento.

Xicu Ribas, concejal de Deportes del Ayuntamiento tuvo unas palabras de agradecimiento para todas las partes que se han visto afectadas por el accidentado cierre, por «la paciencia y la implicación de los clubes, de otras administraciones de la isla, así como de las familias y centros educativos durante estas semanas tan complicadas».

Más actuaciones tras la Dana

Las intervenciones en Can Guerxo y el resto de centros se enmarcan en el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Sant Josep está impulsando a raíz de los daños provocados por la DANA. Paralelamente, ya se ha empezado a estudiar la renovación de la impermeabilización del polideportivo Teo Blàzquez con el objetivo de solucionar las filtraciones que arrastra desde hace años. Desde la institución municipal también confirman que se incorporarán dos zonas de mini balonmano en las pistas de Can Burgos.

Finalmente, la entidad aseguró que también están trabajando junto con el Club de Rugbi Sant Josep para instalar porterías específicas y adecuar la instalación a las necesidades de esta disciplina, además de habilitar un mini campo de fútbol en el Camp Municipal de Kiko Serra y mejorar la iluminación con la renovación de varios focos fundidos.