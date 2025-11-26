El Inter Ibiza sale del bache y vuelve ganar

El Inter Ibiza volvió a reencontrarse con la victoria. El equipo pitiuso venció por 0-2 en su visita al Santanyí en el encuentro correspondiente a la jornada 6 del Grupo 11 de Tercera RFEF, que fue aplazado a raíz de las inundaciones que azotaron a las islas por la dana.

Los hombres dirigidos por Fourcade llegaban a Mallorca tras encadenar tres derrotas consecutivas y un empate en la última jornada ante el Binissalem, también en la isla mallorquina. Aunque el equipo ibicenco tuvo un arranque liguero magnífico, los últimos resultados cosechados empezaban a empañar la dinámica de los azulones. Enfrente, un Santanyí que arrastraba dos derrotas seguidas y cuyas únicas victorias han sido como local.

Sin embargo, los pitiusos golpearon pronto. Un tanto de Facundo Algañaraz a los siete minutos de partido encarriló el encuentro para los visitantes, que quisieron ir hacia la victoria por la vía rápida. A los 47 minutos, Alberto Martínez sentenció un partido que volvió a reafirmar la solidez defensiva de los de Fourcade, con un solo gol encajado en los últimos tres partidos. Es el primer gol de Alberto en la presente competición liguera y fue clave en el triunfo de los interistas.

Gracias a esta victoria en el partido aplazado, el Inter Ibiza coge carrerilla respecto a sus competidores en la tabla y se coloca séptimo con 17 puntos, a tan solo tres de los puestos de promoción al ascenso, enmarcados actualmente por el Mercadal en quinta posición. El Santanyí, por su parte, permanece decimocuarto empatado a once puntos con la SD Portmany.