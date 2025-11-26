El II BTT Memorial Bernat Ribas despide de forma emotiva la temporada en Ibiza

El pasado domingo se celebró en la montaña de sa Talaia de Sant Antoni la segunda edición del BTT Memorial Bernat Ribas, una prueba muy especial para el Club Esportiu Master Team, organizador del evento, en la que se recordó la figura del que fuera su amigo y compañero de equipo.

A las 10 horas se dio el pistoletazo de salida a una carrera que comenzó con un pequeño bucle inicial y que trazaba un total de cinco vueltas a un circuito de 3,7 kilómetros, hasta completar los 20 kilómetros de recorrido. La marcha, encuadrada en la categoría PD4 / BTT–Altres pedalades/Marxes, se disputó a un ritmo elevado, con una velocidad media cercana a los 19 km/h.

El momento más emotivo de la jornada llegó en la entrega de premios, cuando los compañeros de podio tomaron la decisión de dejar vacío el escalón de primer clasificado como gesto simbólico para honrar la memoria del cicloturista y triatleta Bernat Ribas, figura muy querida dentro del ciclismo pitiuso y de la que cuya partida fue hace más de dos años.

En el plano estrictamente deportivo, el más rápido en la meta fue Álvaro Andrade (Constr Ibiza S. XXI - Miró), que se adjudicó el triunfo absoluto con un tiempo de 1:03:10. A 48 segundos entró el sub-23 Jaume Muñoz (Illes Balears Arabay Cycl), mientras que el máster 40 Jordi Cardona (Es Vedrà Grup Esportiu) completó el podio absoluto con un crono de 1:03:59.

La carrera reunió a más de 60 corredores de diferentes clubes de la isla y desde el Club Esportiu Master Team se dio por finalizada la temporada de BTT 2025 en Ibiza, en una jornada en la que el deporte, el compañerismo y el recuerdo a una figura del ciclismo pitiuso volvieron a ir de la mano.