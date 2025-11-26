El baloncesto balear se viste de gala en una noche llena de emociones y reconocimientos

Risas, buenos momentos, música, premios y mucha emoción. Estos fueron los ingredientes de la primera Gala del Bàsquet Balear organizada por la Fundació FEBIB 1935 y la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) que llenó el Convention Center del Hipotels Playa de Palma Palace el pasado viernes con cerca de 200 asistentes.

Durante casi dos horas de acto se sucedieron los reconocimientos y las sorpresas, pero el instante más especial —y el que arrancó una mayor ovación del público— llegó con la entrega del Premio Extraordinario ‘Germans Reynés’ a Emma Aparicio. La joven deportista se ha convertido en un ejemplo de superación y compromiso para el baloncesto tras superar un cáncer que nunca le privó de desligarse definitivamente del baloncesto y que a día de hoy continúa vinculada como oficial de mesa.

Alba Torrens fue otra de las protagonistas de la gala tras recoger el galardón a mejor jugadora balear del año. En la categoría masculina, el madridista Sergi Llull fue premiado como mejor jugador balear, aunque no pudo acudir a la gala para recibir la correspondiente distinción. Además, se inauguró el Salón de la Fama del baloncesto balear a través del Premio Leyenda, que recayó en diez figuras que han dejado una huella imborrable en este deporte como Rafa Rullán o Paula Seguí, entre otros. El Joventut Mariana, club decano de las islas, también recibió este premio como reconocimiento a su larga historia forjada de 1942.

El presidente de la FBIB, Juanjo Talens, fue el encargado de cerrar el acto con un mensaje de continuidad y ambición: «Ya estamos trabajando para la Gala del Bàsquet Balear 2026», subrayó, dejando claro que esta primera edición ha llegado para consolidarse en el calendario deportivo y social de las islas.

Tras una ceremonia cargada de emociones, la noche continuó con un ambiente más distendido gracias a la música en directo del grupo mallorquín The Bowins y un servicio de finger food que permitió a los premiados, acompañantes y representantes del baloncesto balear compartir conversaciones, anécdotas y la satisfacción por el reconocimiento a toda una trayectoria de dedicación al deporte.