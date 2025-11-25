Fin de semana agridulce para el Club Waterpolo Sant Josep

Nueva jornada del Campeonato Balear de waterpolo, competición en la que participa el CW Sant Josep. El sábado se caracterizó por ser una jornada complicada para el equipo ibicenco, que vio cómo su absoluto y su cadete masculino cayeron derrotados con marcadores de 8-18 y 10-13, respectivamente, ambos contra el Mallorca WPC.

El domingo trajo más fortuna. El infantil sargantanés sufrió una derrota por 1-11 contra el Mallorca WPC Morado, pero tanto el equipo juvenil masculino, que se enfrentó al CN Calvià, como el infantil Dragons, que se enfrentó al CEIB Gobycar A, consiguieron unas valiosísimas victorias por 5-24 y 7-9 respectivamente, resultados que demuestran el buen momento de forma de sus categorías inferiores.