La SCR Peña Deportiva visita a los niños del Hospital Can Misses

Durante la tarde de este lunes, los jugadores del primer equipo de la Peña Deportiva Marc Fraile, Lautaro, Ale Vera, junto a los benjamines Mateo, Yerai y David, además del preparador físico, Marc Colomar, el entrenador del primer equipo Raúl Garrido, y la presidenta de la entidad, Ana María Mateu, han visitado el Hospital de Can Misses, repartiendo balones, bufandas y álbumes de cromos a los niños y niñas que están ingresados en la planta de pediatría del centro.

Durante la visita, los integrantes de la Peña Deportiva han compartido conversaciones con los más pequeños y con sus familias, generando sonrisas e ilusión en los infantes, además del intercambio de algunos toques con los balones que ha regalado el club a los jóvenes. La presidenta peñista quiso destacar tras esta visita que «este tipo de iniciativas nos recuerdan el poder que tiene el deporte para ilusionar y hacerte olvidar, por un rato, el malestar que están viviendo y que les ha tocado pasar. Estar aquí y ver la emoción y las sonrisas de los niños nos llena de vida y reafirma nuestro compromiso de estar cerca de nuestra gente. La Peña es algo más que una entidad deportiva. Tanto enfermeras como familiares o los propios niños han reconocido el club en cuanto han visto el escudo, algo que nos llena como entidad y que nos anima a seguir trabajando por esta gran familia peñista».

El entrenador, Raúl Garrido, también destacó el impacto de la visita, tanto para él a nivel personal como al colectivo del grupo de jugadores que dirige, recordando que para ellos, «como profesionales del deporte, es un privilegio poder compartir momentos con ellos e intentar hacerles felices. Los verdaderos héroes son estos niños y sus familias, que muestran una valentía increíble día a día. Nos llevamos una gran lección y también el compromiso de saber disfrutar cada momento».

La visita finalizó compartiendo instantáneas con los pequeños aficionados y las enfermeras y personal del centro, además del compromiso de seguir impulsando este tipo de encuentros en el futuro.