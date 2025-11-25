La SCR Peña Deportiva visita a los niños del Hospital Can Misses
El conjunto de Santa Eulària ha visitado la planta de pediatría del centro hospitalario para compartir un momento diferente con los niños ingresados en el centro, contribuyendo al bienestar de los pequeños y sus familias
Durante la tarde de este lunes, los jugadores del primer equipo de la Peña Deportiva Marc Fraile, Lautaro, Ale Vera, junto a los benjamines Mateo, Yerai y David, además del preparador físico, Marc Colomar, el entrenador del primer equipo Raúl Garrido, y la presidenta de la entidad, Ana María Mateu, han visitado el Hospital de Can Misses, repartiendo balones, bufandas y álbumes de cromos a los niños y niñas que están ingresados en la planta de pediatría del centro.
Durante la visita, los integrantes de la Peña Deportiva han compartido conversaciones con los más pequeños y con sus familias, generando sonrisas e ilusión en los infantes, además del intercambio de algunos toques con los balones que ha regalado el club a los jóvenes. La presidenta peñista quiso destacar tras esta visita que «este tipo de iniciativas nos recuerdan el poder que tiene el deporte para ilusionar y hacerte olvidar, por un rato, el malestar que están viviendo y que les ha tocado pasar. Estar aquí y ver la emoción y las sonrisas de los niños nos llena de vida y reafirma nuestro compromiso de estar cerca de nuestra gente. La Peña es algo más que una entidad deportiva. Tanto enfermeras como familiares o los propios niños han reconocido el club en cuanto han visto el escudo, algo que nos llena como entidad y que nos anima a seguir trabajando por esta gran familia peñista».
El entrenador, Raúl Garrido, también destacó el impacto de la visita, tanto para él a nivel personal como al colectivo del grupo de jugadores que dirige, recordando que para ellos, «como profesionales del deporte, es un privilegio poder compartir momentos con ellos e intentar hacerles felices. Los verdaderos héroes son estos niños y sus familias, que muestran una valentía increíble día a día. Nos llevamos una gran lección y también el compromiso de saber disfrutar cada momento».
La visita finalizó compartiendo instantáneas con los pequeños aficionados y las enfermeras y personal del centro, además del compromiso de seguir impulsando este tipo de encuentros en el futuro.
