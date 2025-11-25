Ian Maurovich brilla en aguas de Ciutadella y logra el tercer puesto sub-13 en la Copa Federación de Optimist

El joven regatista del Club Náutico Ibiza, Ian Maurovich, firmó una destacada actuación este fin de semana en la Copa Federación de la clase Optimist, celebrada en aguas de Ciutadella y organizada por el Club Náutico Ciudadela. Maurovich se alzó con el tercer puesto en la categoría sub-13, además de finalizar decimotercero en la clasificación general, convirtiéndose en el mejor representante del equipo ibicenco.

La competición, puntuable para el ranking autonómico balear, estaba prevista para comenzar el viernes. Sin embargo, el fuerte temporal que azotó la costa menorquina, con vientos de 25 a 30 nudos y olas de tres a cuatro metros, obligó a suspender la jornada inicial. El sábado se repitieron las mismas condiciones adversas de viento y mar, lo que nuevamente impidió la salida de la flota.

Finalmente, el domingo la meteorología mejoró lo suficiente para permitir la celebración de cuatro pruebas puntuables, disputadas con viento de componente Oeste de entre 15 y 17 nudos. La primera salida se dio alrededor de las 11 horas.

El Club Náutico Ibiza desplazó a diez regatistas, clasificados previamente en la fase insular. Todos ellos compitieron frente a una flota de alto nivel procedente de Menorca y Mallorca. El más destacado fue Ian Maurovich, quien además de su tercer puesto sub-13, obtuvo como mejor parcial un noveno puesto en la segunda manga. Su rendimiento sólido y regular lo situó como el mejor patrón del equipo ibicenco.

La última prueba clasificatoria se celebrará en aguas de Ibiza del 26 de febrero al 2 de marzo, donde se disputará el Campeonato de Baleares de Optimist 2026, bajo la organización del Club Náutico Ibiza.