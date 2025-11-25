Discreta participación de Toni Vingut en el Fenek Rally de Marruecos

Entre los pasados 15 y el 21 de noviembre se disputó en la zona de Erfoud, Marruecos, el Fenek Rally, disputado en el desierto con una navegación similar a la del Rally Dakar. Toni Vingut participó en la categoría de side by side T3 en el rol de piloto. La figura de copiloto la realizó, Edu Iglesias, piloto de motos gallego habitual en los Dakares de los últimos años.

El principal objetivo de participar en esta prueba ha sido preparar el próximo Dakar en el que participará también en la categoría de side by side, pero en el rol de copiloto, al igual que hizo en la pasada edición junto con el piloto catalán Gerard Farrés. El equipo formado por Vingut e Iglesias obtuvo la decimoquinta posición, afectada por el abandono en la etapa tres tras una avería mecánica. Al no terminar la etapa, los españoles obtuvieron una penalización muy grande que les retrasó mucho en la clasificación final. El mejor resultado parcial fue el de la tercera posición en la quinta etapa, a menos de un minuto del equipo que finalizó segundo.

«Independientemente del resultado, estoy muy satisfecho con la participación en este Rally. Ha sido una oportunidad muy buena para experimentar diferentes sensaciones situaciones y que serán muy útiles para preparar el próximo Dakar 2026. Aunque ya tengo mucha experiencia con el quad, esta ha sido mi primera vez pilotando un side by side en el desierto. La única experiencia que había tenido con side by side en el desierto, era copilotando con Gerard Farrés en el pasado Dakar, pero nunca pilotando», señaló Vingut al término de la prueba.

«Las sensaciones que he tenido han superado mis expectativas. Es muy diferente pilotar 100% concentrado con la conducción y no tener que pensar en la navegación como debía hacer en el quad. Aquí, el copiloto me lo indicaba todo por lo que podía centrarme mucho más en la conducción y así hacerla mucho más efectiva. He encontrado muchas más diferencias respecto al quad de lo que hubiera podido imagina», finalizó Vingut.