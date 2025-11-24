Pol Makuri aterriza por primera vez en 3 Días Trail Ibiza tras un 2025 para el recuerdo

Pol Makuri Redolad (La Paz, 1991), esquiador de fondo paralímpico y corredor de montaña con diversidad funcional, confirma su debut en la edición 2025 de 3 Días Trail Ibiza, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre con récord de inscripciones: 1.200 participantes. El embajador de Salomon, que nació con hemiparesia en el lado derecho del cuerpo —una discapacidad perteneciente a la familia de la parálisis cerebral—, correrá durante los tres días de competición, eligiendo la modalidad 10K Starter el sábado, en un evento que supone su primera incursión por los senderos ibicencos.

Una temporada 2025 de ensueño

La temporada ha sido excepcional para Pol Makuri, que ha completado algunas de las pruebas más exigentes del circuito internacional de trail running. Ha corrido por tercera vez la legendaria Zegama-Aizkorri, ha conquistado la OCC de HOKA UTMB Mont-Blanc y la HOKA Val d'Aran by UTMB, y ha alcanzado la cima del Mont Blanc. Hace apenas una semana, finalizó la CMG de Girona, una competición de gravel que demuestra su polivalencia deportiva.

Su trayectoria en el trail running de élite incluye tres finisher en Zegama-Aizkorri, hazaña que logró por primera vez en 2022 cuando se convirtió en el primer deportista con diversidad funcional en completar esta mítica maratón dentro del tiempo de corte, marcando 6 horas y 55 minutos que pasaron a la historia. También ha disputado carreras del más alto nivel como la Salomon Ultra Pirineu, la MCC en Chamonix, y en 2023 participó en varias carreras de las Golden Trail World Series: la citada Zegama, Dolomythsrun, Sierre-Zinal y Golfo dell isola. Otro de sus mayores retos fue completar en 2024 la Oman Desert Marathon, 165 kilómetros en autosuficiencia.

De los Juegos a las montañas de Ibiza

Antes de conquistar las cumbres del trail running, Pol Makuri dedicó 12 años al más alto nivel del esquí de fondo paralímpico. En 2022 alcanzó hitos históricos al participar en los Campeonatos del Mundo de Lillehammer (Noruega) y en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022, donde se convirtió en el primer español con parálisis cerebral en competir en este evento. El honor culminó cuando fue elegido abanderado español en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022.

Ibiza: el inicio de una nueva temporada

Para Pol Makuri, 3 Días Trail Ibiza representa un evento especial en múltiples sentidos. «Hace varios años empecé a ver 3 Días Trail Ibiza y vi el nivel que estaba adquiriendo. Mi motivación era poder compartir todas estas carreras con vosotros y el resto de participantes. Disfrutar de los parajes de Ibiza, de la combinación de mar y montaña, ya que he corrido poco en terrenos de mar», declara el atleta.

Esta edición también supone una oportunidad única de compartir la experiencia con Maria Petit, atleta invidente de La Sportiva. «Para mí es un placer ir a Ibiza como guía de Maria, será una experiencia única», afirma Makuri. El corredor reconoce los desafíos particulares del evento: «La carrera del viernes es la que más respeto me hace porque no estoy acostumbrado a correr por la noche con frontal y veré cómo reacciona el cuerpo. Y las otras dos carreras las voy a disfrutar al máximo y observar los terrenos de Ibiza, conocerlos y ver cómo reacciona mi parte derecha del cuerpo».

«Lo principal es venir y disfrutar el fin de semana con todos vosotros y compartir las máximas horas de este evento en la isla. Dar gracias a la organización por la confianza y dejarme formar parte de este evento que realmente tengo muchas ganas de poder estar allí», añade Makuri. Para el atleta con diversidad funcional, este evento en Ibiza marcan también el inicio de una nueva etapa: «Será el comienzo de la pretemporada para volver a empezar a correr y poner el cuerpo en marcha para la siguiente temporada 2026. Así que también será un evento distinto al que estoy acostumbrado y que me hace muchísima ilusión arrancar motores en Ibiza».

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.