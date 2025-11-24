Nuevo oro para Dina Hamri en la Copa de España de judo

El Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe fue el escenario el pasado fin de semana en el que se celebró de la Copa de España de judo en categorías infantil y cadete, una de las citas más importantes del calendario nacional, que reunió a más de 700 judokas provenientes de todas las comunidades autónomas, además de una destacada presencia de Portugal. Hasta allí se desplazó la expedición del Club de Judo Sant Jordi, formada por 11 deportistas y 2 entrenadores, para afrontar dos intensas jornadas de competición.

El sábado se disputó la Copa de España “A” Cadete, donde la judoka Dina Hamri brilló con luz propia al proclamarse campeona en -48 kg. Partía como cabeza de serie y confirmó su condición de favorita realizando una competición impecable, resolviendo todos sus combates por ippon: en octavos de final ante Noemí García (Madrid), en cuartos frente a Paula Trabado (Galicia) y en semifinales contra Sandra Montero (Madrid), ambas después medallistas de bronce. En la final, Dina se impuso con autoridad a la madrileña Carolina Caro, demostrando su sólido nivel y consolidándose como número 2 del ranking nacional.

Con esta medalla, el Club de Judo Sant Jordi acumula ya diez medallas en Copas de España en la presente temporada, un dato que refleja el excelente momento de forma de sus deportistas y el buen trabajo realizado desde el club.

En la jornada del domingo fue el turno de la Súper Copa Infantil, con una notable actuación de María García, que logró un diploma como quinta clasificada. La actual número dos del ranking nacional venció con solvencia en octavos a Nora Martín (Madrid) y en cuartos a Valeria Aparicio (Madrid). En semifinales cayó ante la andaluza María Ruiz, tras dominar gran parte del combate, y en la lucha por el bronce no pudo superar a Luna Sánchez (Madrid) en un duelo muy igualado. Con ello, García mantiene su posición de privilegio en el ranking.

También participaron el sábado, en categoría cadete:

Martina López (-48 kg) y Unai Gómez, con victorias iniciales y posteriores derrotas en segunda ronda y repesca.

José Jiménez (-60 kg) e Iván Agües (-66 kg), que vencieron en primera ronda y cayeron en segunda.

Álvaro Menéndez (-60 kg), Abel Darvey y Marc Tirado (-66 kg), además de Carlos Planells y Jordi Torres (-73 kg), que no pudieron superar su debut pese al buen trabajo realizado.

Desde el Club de Judo Sant Jordi se muestran «muy satisfechos con el rendimiento del grupo».