El balonmano se abre paso en Santa Eulària

La familia del balonmano sigue creciendo en Santa Eulària. Este domingo, la SCR Peña Deportiva celebró la presentación oficial de sus equipos y de las escuelas deportivas de los colegios Santa Eulària, Sant Ciriac, Venda d’Arabí y Balansat, en un acto marcado por la ilusión, la pasión y un lema que ya es seña de identidad: 'Juntos por un sueño'.

El pabellón volvió a quedarse pequeño para acoger a todos los niños y niñas que forman parte del proyecto, 180 jugadores repartidos en 18 equipos, acompañados por un equipo humano de 20 técnicos que trabajan sin descanso para impulsar el balonmano. La Peña subraya que el crecimiento del club es «fruto de un modelo claro: primero, las escuelas; después, la formación deportiva y personal; y, finalmente, el salto a los equipos de mayores».

El proyecto, que hace tres años empezó como una apuesta valiente por recuperar el balonmano base en el municipio, vive ahora su mejor momento. Cada semana se suman nuevos niños y niñas atraídos por un deporte dinámico, noble y divertido. Los números confirman la tendencia: la Peña Deportiva ya es uno de los clubes con mayor volumen de jugadores de Baleares, y los equipos de las escuelas —desde benjamines hasta alevines— continúan ampliándose, este año la novedad estuvo en el CEIP Balansat, cuyas jugadoras llevaban el pelo teñido con el color de su colegio.

El ambiente del domingo fue fiel reflejo de lo que representa esta unión: un club que mira al futuro, familias volcadas con el deporte, entrenadores comprometidos y una cantera que no deja de soñar. Porque, como repiten jugadores, técnicos y aficionados de la Peña, «el sueño solo acaba de empezar».