La 15K Formentera Sunset Run anuncia su regreso

La 15K Formentera Sunset Run celebrará su tercera edición el 10 de octubre de 2026, consolidándose como una de las citas deportivas y turísticas más atractivas del final de temporada en la isla. Desde su lanzamiento, la prueba ha contribuido a posicionar Formentera como un destino ideal para el deporte en un entorno natural, con una propuesta que combina running, paisaje y la identidad única de la isla al atardecer.

El formato Sunset Run —correr durante la hora dorada, con la luz cayendo sobre algunos de los paisajes más característicos del territorio— se ha convertido en uno de los elementos diferenciales del evento. Además de atraer a corredores de distintos puntos de España y de otros países, la carrera ayuda a dinamizar la actividad en la isla durante el mes de octubre, reforzando la apuesta institucional por un turismo desestacionalizado, sostenible y conectado con la naturaleza.

Mucho más que un evento deportivo

La 15K Formentera Sunset Run mantiene sus dos distancias, 15 kilómetros y 5 kilómetros, permitiendo la participación de deportistas con diferentes niveles de preparación. Con salida en «enclaves emblemáticos» y llegada en Es Pujols, el evento ofrece una experiencia que combina «deporte y descubrimiento del territorio, favoreciendo que participantes y acompañantes disfruten de la isla durante todo el fin de semana».

Además del recorrido, la prueba volverá a estar acompañada de actividades paralelas que fomentan la «convivencia entre deportistas y ponen en valor el entorno»: masterclass de yoga, propuestas de bienestar, música y la ya habitual Run and Feel Party, que se ha convertido en una «cita imprescindible en el ambiente de meta». Con esta tercera edición, la 15K Formentera Sunset Run reafirma su «compromiso con el deporte, el territorio y la promoción de Formentera como un destino único en el Mediterráneo para disfrutar de experiencias activas, saludables y respetuosas con el entorno».