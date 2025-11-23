Fútbol sala de Ibiza: el San Pablo se da un festín y golea al Zamora

El San Pablo de fútbol sala ha metido la directa este domingo y ha arrasado por 2-8 en su visita al CD River Zamora, que fue incapaz de sostener el ritmo endiablado de las ibicencas. Las pupilas de Sergio Oruj, muy superiores de principio a fin, firmaron una actuación brillante pese a que el choque comenzó cuesta arriba: en el minuto tres, una buena jugada colectiva del River terminó en los pies de Blanca, que no perdonó ante Paola Corona y adelantó a las zamoranas.

El tanto espoleó al conjunto pitiuso, que adelantó líneas y comenzó a encerrar al equipo local en su propio campo. El San Pablo buscó espacios en la poblada defensa zamorana a través de largas posesiones, mientras que el River se aferró al contragolpe, intentando explotar la velocidad de sus atacantes. La defensa ibicenca, sin embargo, se mostró firme y muy atenta.

Descontento con la escasa fluidez ofensiva de las suyas, Sergio Oruj pidió tiempo muerto en el ecuador del primer tiempo para despertar a su equipo, especialmente a una Fati que tardó en entrar en el partido. Y la charla surtió efecto: en apenas tres minutos, las ibicencas le dieron la vuelta al marcador con un gol en propia puerta de Marta y las dianas de Haruna y Larissa. Fue un tramo final eléctrico, con un San Pablo desatado que practicó un fútbol total ante un River desbordado. El 2-4 al descanso reflejaba con justicia lo sucedido sobre la pista del Manuel Camba.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El San Pablo salió como un vendaval ofensivo y en seis minutos dinamitó el encuentro: Larissa amplió distancias y Fati, con un doblete, elevó su cuenta a 12 goles en nueve partidos, consolidándose como una de las artilleras de referencia de la categoría.

Lejos de bajar el pistón con el 2-6, las ibicencas supieron contemporizar, dormir el partido con posesiones largas y jugar con la ansiedad de un River noqueado tras los tres zarpazos. Y aún hubo tiempo para más: en un minuto mágico, Lucía y Gema redondearon el marcador con dos nuevos tantos que sellaron un contundente 2-8, reflejo de un San Pablo sólido, efectivo y con una pegada demoledora.

Con este triunfo, el San Pablo-Eivissa encadena su segunda victoria consecutiva y escala hasta la décima posición con 14 puntos tras las diez primeras jornadas. En el próximo partido, las jugadoras de Ca n’Escandell recibirán al CFS Gran Canaria Teldeportivo, rival directo en la zona media con 13 puntos, uno menos que las pitiusas.