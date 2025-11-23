La Peña Deportiva prolonga su racha de victorias y la SD Formentera vuelve a coger aire

Jornada de domingo impecable para los equipos pitiusos en la jornada 12 del Grupo 11 de Tercera RFEF. La Peña Deportiva logró imponerse al Platges de Calvià por 1-0 y la SD Formentera venció por 0-2 en su visita a Felanitx.

Los hombres de Raúl Garrido llegaban al encuentro con la necesidad de ganar para no descolgarse de la encarnizada disputa por el ascenso directo que están protagonizando junto a Manacor y Mallorca B. Un solitario gol de Santi Maroto al cuarto de hora de la segunda mitad bastó para que los santaeulalienses se impusieran a un conjunto mallorquín que ya encadena tres partidos consecutivos sin ganar. Gracias a esta victoria, los pitiusos continuan terceros empatados a 31 puntos con el Mallorca B y a dos del líder, el Manacor.

Punto de inflexión en Formentera

En Felanitx, la SD Formentera se jugaba algo más que los tres puntos. Las últimas derrotas ante la Peña Deportiva y el Son Cladera, además del empate cosechado en territorio portmanyí, dibujaban un escenario cada vez menos esperanzador. Además, enfrente estaba un Felanitx que cortó su terrible racha de resultados tras vencer al Inter Ibiza hace una semana y venía dispuesto a dar una alegría a su afición.

Sin embargo, el cuadro de Maikel Romero no vino a Mallorca a titubear y salió a por la victoria. 56 minutos tuvieron que pasar para que, una vez más, Gianluca Vaccarini anotara para los formenterenses. Es la segunda diana del Colo en el presente campeonato liguero, que sirvió para encarrilar el duelo en el bando pitiuso.

El lateral izquierdo Cristian Tello enmarcó el 0-2 en el electrónico para finiquitar el partido que termina el bache por el que estaban atravesando los rojillos. La SD Formentera se coloca con 15 puntos en la novena posición, más cerca de las posiciones de play-off y con la confianza renovada para afrontar el próximo compromiso liguero en casa ante el Binissalem.