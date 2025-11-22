El Trasmapi HC Eivissa mide la euforia del Puerto Sagunto

Duelo entre colosos. El Trasmapi HC Eivissa se enfrenta este sábado (20 horas, Polideportivo Insular Sa Blanca Dona) al Puerto Sagunto. El conjunto ibicenco, octavo en la clasificación con diez puntos en diez partidos, se enfrenta a unos portuarios que marchan quintos con 13 unidades y un partido menos. Los pupilos de Geno Tilves llegan a esta cita tras caer la pasada semana en la pista del Anaitasuna, en un duelo en el que dispusieron de la última posesión para ganar.

Sin embargo, una pérdida tras un error en ataque les dejó sin premio y regresaron a Eivissa de vacío. Los pitiusos necesitan mejorar su rendimiento en los momentos clave, ya que cuatro de sus cinco derrotas han sido por diferencias mínimas: tres por un solo gol (Benidorm, Proin Triana y Anaitasuna) y una por dos tantos (Contazara Zaragoza).

Enfrente tendrán a un Puerto Sagunto que aterriza en la isla en estado de gracia y que atraviesa su mejor momento de la temporada, como demuestran sus cuatro últimos compromisos, con tres victorias y un empate. Esta racha les ha impulsado hasta la quinta posición, a solo un punto del líder, el OAR Coruña. A favor de los insulares juega, eso sí, el flojo rendimiento del cuadro portuario a domicilio, donde solo ha logrado un triunfo (ante Anaitasuna) en cuatro salidas.