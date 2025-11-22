El Trasmapi HC Eivissa se diluye y cae ante Puerto Sagunto

El Trasmapi HC Eivissa no aprende de sus errores. El conjunto ibicenco sufrió una nueva derrota este sábado ante Puerto Sagunto, que remontó una desventaja de cinco goles al descanso para llevarse la victoria de Ibiza por 30-31. El equipo de Geno Tilves, que en la primera mitad anotó 19 tantos y en la segunda solo 11, comenzó muy bien, con la defensa ajustada y el apoyo decisivo de Nacho Pérez, el mejor jugador local.

El Trasmapi entró al partido con mucha intensidad, algo que sorprendió a un Puerto Sagunto que comenzó con más dudas. Los locales aprovecharon el arreón inicial para adquirir su primera renta en el marcador (7-4, min. 13), lo que obligó a Toni Malla a solicitar el primer tiempo muerto. La pausa espabiló a los valencianos en ataque y el duelo se convirtió en un correcalles, con el Trasmapi aceptando el intercambio de golpes y haciendo daño a través del contragolpe. Nacho Pérez dio un auténtico festín en la primera mitad y los pupilos de Tilves encontraron gran fluidez ofensiva, imponiendo un ritmo inalcanzable para el Puerto Sagunto. La defensa local cuajó su mejor actuación de la temporada en la primera mitad, lo que permitió al Trasmapi marcharse al descanso con una merecida ventaja (19-14).

La segunda parte comenzó con un gol en contra y una exclusión para los intereses ibicencos, un preludio de lo que estaba por llegar. El Puerto Sagunto salió de vestuarios con un punto más de intensidad defensiva, consciente de que necesitaba mejorar atrás para darle la vuelta al partido. Esa mejora permitió a los visitantes empatar el choque en el ecuador del segundo tiempo, lo que llevó a Tilves a solicitar un tiempo muerto tras ver cómo los portuarios habían dilapidado en apenas 15 minutos una desventaja de cinco goles, haciendo sobrevolar los fantasmas en Sa Blanca Dona.

El plantel de Toni Malla se puso por delante por primera vez en todo el partido. Era un momento crítico para el Trasmapi, que vio cómo su rival se colocaba dos goles arriba a falta de cinco minutos, obligando a Tilves a pedir otro tiempo muerto. El receso, sin embargo, no surtió efecto en un Trasmapi que, por enésima vez esta temporada, volvió a sufrir una remontada que terminó costándole la victoria en casa. Es la cuarta ocasión en el presente curso en la que los insulares caen por la mínima, resultado que se ha repetido en cuatro de los últimos siete partidos.