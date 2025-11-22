La SD Portmany y el Inter Ibiza se estrellan ante los equipos mallorquines

Jornada de sábado algo gris para los equipos pitiusos en el Grupo 11 de Tercera RFEF. La SD Portmany cayó ante el Mallorca B, actual segundo clasificado, por 0-2, mientras que el Inter Ibiza no logró pasar del empate ante el Binissalem (0-0).

El conjunto de Lolo Paniza afrontaba con ilusión el encuentro ante un Mallorca B que solo había caído ante el Inter Ibiza en lo que va de temporada. Los 'portmanyins' habían revertido la complicada dinámica que arrastró durante el inicio liguero con dos victorias y un empate en los últimos tres encuentros. Sin embargo, enfrente tenía a un gigante de la categoría que venía dispuesto a no dejarse más puntos en su disputa directa con Manacor y Peña Deportiva por el ascenso directo.

No hubo pleitesía por parte del filial mallorquín, que en el minuto 19 se adelantó gracias a Wilber Hurtado, que colocó el primero de los visitantes. La reacción de los sanantonienses no pudo materializarse porque ocho minutos después, Miguel Calayatud se encargó de materializar el segundo de los mallorquines.

El gol supuso la sentencia de un encuentro que en la segunda mitad aumentó de temperatura, tras las expulsiones por doble amarilla de Jorge Beltrán en el bando 'portmanyí', y del propio Wilber Hurtado por parte del cuadro visitante. Sin embargo, el resultado no se movió y el cuadro de Paniza permanece con once puntos, todavía alejados de los puestos de descenso, mientras que el filial mallorquín continúa en su refriega por el liderato junto a Manacor y Peña Deportiva.

El Inter Ibiza, peleado con el gol

El Inter Ibiza, por su parte, no logró pasar del empate en Binissalem (0-0). Los hombres de Carlos Fourcade, en mitad de tabla con catorce puntos, están teniendo problemas con el gol, y este partido vuelve a ser la prueba fehaciente de ello. La estadística habla por sí sola: un gol anotado en los últimos cuatro partidos y tres consecutivos sin ver puerta explican el cuarto 'pinchazo' consecutivo del cuadro pitiuso, que no consiguió perforar la portería de un Binissalem que roza el descenso.

El empate colorea la dinámica del Inter Ibiza con un gris que cada vez se está ennegreciendo más. Aunque esta racha negativa de resultados no opaca el gran arranque de los ibicencos en la categoría, enciende alguna que otra alarma para que el equipo revierta su situación la próxima semana frente el Santanyí.