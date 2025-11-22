La SD Ibiza busca salir del descenso en el fortín de Sant Rafel

El fortín de Municipal de Sant Rafel. Es el objetivo que tiene en mente la SD Ibiza para afrontar el encuentro de este domingo a las 12 horas ante el Girona B. El partido, correspondiente a la jornada 12 del Grupo 3 de Segunda RFEF, es un punto de inflexión en la dinámica del conjunto de Raúl Casañ, que quiere seguir afianzando su territorio como local.

Lo más difícil parece que ya se ha conseguido. Tras un balance de dos victorias en los tres últimos encuentros, los rojillos ya consiguen ver la luz al final del túnel de la salvación, a tan solo tres puntos. Y es que la victoria frente al Alcoyano de hace tres semanas reavivó el espíritu competitivo que tiene este equipo, que nunca se rinde. La semana siguiente, en Sant Andreu, se volvió a ver un grupo sólido que hizo sufrir al conjunto catalán y que, pese a la derrota (2-1), se adelantó en el marcador cuando nadie parecía presagiarlo.

Sin embargo, la confirmación de que los ibicencos están de vuelta llegó la semana pasada, cuando la SD Ibiza demostró que junto a su afición es un combinado difícil de derribar. Victoria por 1-0 ante el Reus y sensaciones cada vez mejores reflejadas sobre el césped de Sant Rafel. Y es que hay un dato que es revelador: diez de los 11 puntos que los rojillos han conseguido esta temporada han sido como local, con un balance de tres victorias, un empate y una sola derrota. Sin duda, el Municipal se ha convertido en la principal baza de los de Casañ para buscar la salvación.

Un recién ascendido peligroso

En el bando contrario no habrá un rival sencillo. El filial gerundense está haciendo una actuación sorprendente en la categoría, donde se encuentra séptimo con diecisiete puntos. El conjunto dirigido por Quique Álvarez es un recién ascendido de Tercera RFEF y está demostrando ser un hueso difícil de roer, tras cosechar tan solo dos derrotas y ambas por la mínima: 2-1 ante el Olot y 1-0 frente al Reus.

La estadística a la que se aferran los ibicencos es el flojo desempeño de los catalanes fuera de su feudo, donde aún no han sido de capaces de lograr una victoria y suman tres empates y una derrota. El balance es esperanzador teniendo en cuenta el gran rendimiento de los de Casañ como locales. El propio técnico señaló antes del encuentro que «después de una victoria se trabaja mejor, con más alegría e ilusión», además de que el principal objetivo ahora mismo es «salir de abajo y aprovechar el segundo partido seguido como locales para sumar los tres puntos».

El club pitiuso continúa con las bajas de Cruz y Rymvidas, además de la de Sergio Rico, que aún no estará disponible, y Adrián por sanción. Montalbán y Juan Alberto, en cambio, ya se han recuperado de sus respectivas lesiones y estarán en perfectas condiciones para afrontar el duelo de este domingo. Ya está todo preparado para que ruede el balón en Sant Rafel.