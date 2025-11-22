Remontada heroica del Gasifred Atlético de fútbol sala para seguir soñando con el ascenso

El Gasifred Atlético nunca se rinde, y prueba de ello ha sido la victoria del conjunto de Ibiza de este sábado ante el Leganés, tras remontar por 3-2 un partido que tenía perdido a falta de cinco minutos para el final. El empuje de sa Blanca Dona y un Faly pletórico condujeron a los ibicencos a reencontrarse con la victoria tras dos encuentros consecutivos sin hacerlo.

De hecho, Faly fue el primero en probar a De la Faya con un libre directo que desvió el cancerbero visitante sin apuros. El ala entró como un proyectil al partido y prueba de ello fue la increíble jugada que hizo por la derecha partiendo desde campo propio, que terminó en un golazo ajustado al palo izquierda de la portería. Dos minutos de juego y el 1-0 ya alumbraba en el electrónico de sa Blanca Dona.

Los madrileños no encontraban hueco entre el repliegue de los pitiusos, muy atentos sin balón. Sin embargo, nadie esperaría lo que estaba a punto de suceder, cuando en un saque de banda inofensivo del propio Faly, el esférico llegó a un Llopis que no controló bien el cuero y éste entró besando la red para colocar el accidentado 1-1 en el marcador. La igualada no provocó que el Gasifred bajara los brazos, y una doble parada de De la Faya a Buitre y Oussama fue la prueba de ello.

Transcurridos diez minutos del primer periodo, los azulones siguieron disponiendo de ocasiones claras en las botas de Ricardo López y Vargas, pero Óscar De la Faya se erigía como la principal figura de un conjunto madrileño que aún no había pisado el área ibicenca. Al menos, hasta ese momento, porque Llopis tuvo su redención con dos paradas magistrales a Cabañas y Charly. Los madrileños fueron ganando metros con el paso de los minutos y el cuadro de José Fernández tuvo que replegar armas para salir con velocidad en las transiciones.

Tras dos tiempos muertos consecutivos solicitados por ambos técnicos, el Leganés volvió a avisar en las botas de Guille con un disparo potente que repelió Llopis, cuya figura cada vez iba adquiriendo mayor dimensión en el encuentro durante los minutos más grises del 'Gasi' antes del descanso.

Crisis y apoteosis

Los compases iniciales de la segunda mitad parecían una réplica del inicio del partido. Oussama por la izquierda y Faly por la derecha eran dos puñales que percutían constantemente el área leganense. Buitre tuvo en sus botas el segundo con un disparo potente desde mitad de campo que se marchó escasos centímetros a la derecha de la meta visitante. Pero el conjunto madrileño no tenía prisa y aguardaba su momento para sorprender a los pitiusos.

El momento no tardó en llegar, y a los cinco minutos tras la reanudación, Miguel estableció el 1-2 sin anestesia con un potente remate desde el costado derecho. La paciencia que estaba mostrando el conjunto de Breña para aprovechar su oportunidad era la que le estaba faltando a los azulones, imprecisos ante el férreo bloque madrileño y un De la Faya impenetrable.

Cabañas perdonó en dos ocasiones la sentencia visitante ante un Gasifred aún un poco grogui tras el segundo gol. Los pitiusos se mostraban impotentes ante un Leganés que no cedía un solo hueco: 'Faly' ya no era tan eléctrico, Oussmane no era tan incisivo y Ricardo no encontraba soluciones en el ataque. Esta situación aumentó la tensión del partido, que se saldó con la expulsión de Pablo Moreno desde el banquillo por protestar, y en el que cada disputa del balón adquiría mayores dosis de adrenalina a causa de la necesidad imperiosa de sumar de los ibicencos.

Oussama probó a De la Faya después de que Guille impactara el balón en el palo derecho a falta de siete minutos para el pitido final. Los de José Fernández buscaron el ansiado empate con 'Uge' de portero jugador y 'Faly' se volvió a poner la capa de superhéroe para dejar claro que en sa Blanca Dona no se canta victoria antes de que pite el árbitro. Un remate con la puntera potente ajustado a la derecha enmarcó el deseado 2-2 en el minuto 34.

Tras el empate, la consigna madrileña fue clara: aguantar las acometidas locales y buscar su oportunidad en las transiciones. Pero los pitiusos ya habían cogido la directa, y un 'Faly' en estado de gracia recorrió la banda derecha para dejársela en bandeja a Oussama, que apareció en el segundo palo para embocar el esférico y colocar el 3-2 a falta de tres minutos para el final. La remontada ya era un hecho y sa Blanca Dona celebró una nueva victoria de su equipo, no sin antes presenciar una doble ocasión de David García y Cabañas, que estrelló la bola en el palo para insuflar miedo en los segundos finales.

Con este triunfo, el Gasifred Atlético se coloca con diecinueve puntos en posiciones de 'play-off' y continúa en la pelea por el ascenso directo en una temporada que sigue prometiendo emociones fuertes para la isla pitiusa.