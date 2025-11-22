El Gasifred quiere seguir mirando hacia arriba
El plantel ibicenco, cuarto en la tabla, medirá fuerzas este sábado ante el Leganés, que no gana un partido desde el 20 de septiembre
Una ilusión le persigue. El esperanzador Gasifred Atlético, cuarto clasificado con 16 puntos —a solo tres del líder—, recibe este sábado (17.15 horas, Polideportivo Insular Sa Blanca Dona) al Leganés en el encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Será una semana cargada de emociones para la entidad ibicenca, que el pasado martes estuvo a punto de dar la campanada en la Copa del Rey ante un histórico de nuestro fútbol sala, el Jaén Paraíso Interior. El conjunto andaluz tuvo que sufrir para llevarse la victoria de Sa Blanca Dona por un ajustado 2-3, pero los ibicencos dejaron una gran imagen y demostraron ser capaces de plantar cara a un equipo de Primera División como es el jienense.
El equipo de José Fernández tratará de lamerse las heridas tras la eliminación copera frente a un Leganés que llega a la isla en la décima posición con ocho puntos. El cuadro madrileño también plantó cara en su duelo de Copa del Rey ante el Industrias Santa Coloma, de Primera División, que necesitó la prórroga para imponerse a domicilio por 5-7.
Los insulares se aferran a sus buenos resultados como locales —tres victorias en tres partidos esta temporada y una sola derrota liguera en todo 2025— y a la mala dinámica del conjunto peninsular, que solo ha logrado un triunfo en lo que llevamos de curso. Para encontrar la última victoria del equipo dirigido por Álvaro Breña hay que remontarse al 20 de septiembre, cuando venció en su debut al Barcelona B por 3-2. Aun así, se trata de un rival difícil de batir, como demuestran sus últimos cinco encuentros, todos ellos saldados con empate.
- La otra faceta del mago de la noche de Ibiza: Yann Pissenem, fundador de Ushuaïa, consigue la plata en un campeonato mundial de jiu-jitsu
- Un trallazo de Marquitos 'in extremis' da los tres puntos a la SD Ibiza
- El Ourense apea a un bravo Class Sant Antoni de la Copa
- El Gasifred Atlético se despide de la Copa luchando hasta el final
- Gelsy Valdivieso, jugadora del Club Bàsquet Sa Bodega, participará en el Torneig Nacional Cadet del Genovés
- La Peña Deportiva da un golpe de autoridad en Formentera y se impone por la mínima
- Remontada heroica de la SD Portmany y sorprendente derrota del Inter Ibiza
- El club de Judo Sant Jordi y el Dojo Ibiza consiguen cuatro medallas en diferentes competiciones nacionales