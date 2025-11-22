El Gasifred quiere seguir mirando hacia arriba

Una ilusión le persigue. El esperanzador Gasifred Atlético, cuarto clasificado con 16 puntos —a solo tres del líder—, recibe este sábado (17.15 horas, Polideportivo Insular Sa Blanca Dona) al Leganés en el encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Será una semana cargada de emociones para la entidad ibicenca, que el pasado martes estuvo a punto de dar la campanada en la Copa del Rey ante un histórico de nuestro fútbol sala, el Jaén Paraíso Interior. El conjunto andaluz tuvo que sufrir para llevarse la victoria de Sa Blanca Dona por un ajustado 2-3, pero los ibicencos dejaron una gran imagen y demostraron ser capaces de plantar cara a un equipo de Primera División como es el jienense.

El equipo de José Fernández tratará de lamerse las heridas tras la eliminación copera frente a un Leganés que llega a la isla en la décima posición con ocho puntos. El cuadro madrileño también plantó cara en su duelo de Copa del Rey ante el Industrias Santa Coloma, de Primera División, que necesitó la prórroga para imponerse a domicilio por 5-7.

Los insulares se aferran a sus buenos resultados como locales —tres victorias en tres partidos esta temporada y una sola derrota liguera en todo 2025— y a la mala dinámica del conjunto peninsular, que solo ha logrado un triunfo en lo que llevamos de curso. Para encontrar la última victoria del equipo dirigido por Álvaro Breña hay que remontarse al 20 de septiembre, cuando venció en su debut al Barcelona B por 3-2. Aun así, se trata de un rival difícil de batir, como demuestran sus últimos cinco encuentros, todos ellos saldados con empate.