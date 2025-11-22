El Class Sant Antoni tumba al líder y se reencuentra con la victoria

El Class Bàsquet Sant Antoni celebró este sábado la primera victoria en el nuevo Pabellón de Sa Pedrera y lo hizo a lo grande. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal venció al líder, el Proinbeni UPB Gandía (80-61) en un buen partido de los isleños, que se reencontraron con el triunfo después de tres derrotas consecutivas (dos en la fase regular del Grupo Este de la Segunda FEB y una en la Copa de España). De esta manera, los baleares se sitúan a una sola victoria de la cima del campeonato cuando queda todavía mucho por delante.

Los de Berrocal volvieron a defender como saben, lo que entorpeció el acierto del rival, que sólo había encajado un tropiezo hasta la fecha. Además, ganaron el rebote (45 contra 29) y estuvieron finos con los triples (11 de 25). El mejor en el tiro exterior fue Greg Gantt (4/7), con un total de 17 puntos para ser el máximo realizador del choque. Otros jugadores como Dani de la Rúa (que fue el MVP con un 21 de valoración) o Kai Johnson brillaron para acabar certificando un triunfo colectivo. De esta manera, el bloque pitiuso se va al parón con buenas sensaciones. Todo frente a un adversario que no tuvo su día y en el que su líder anotador fue Luis Ferrando, con 11 puntos.

Los isleños abrieron las hostilidades con una canasta de dos de Santi Paz, pero los visitantes encontraron petróleo con los triples y pronto se escaparon hasta el 4-10. Fue con un triple de Gerardo Pérez. Sin embargo, los azules fueron poco a poco consolidando su juego. Liderados por un gran De la Rúa, y espoleados por el acierto de paz y Kai Johnson, el bloque de Berrocal consiguió volver a tomar el mando con el 16-15. Después, un 2+1 de Solarin estableció el 19-15 que lazaba a los sanantonienses, que acabaron ganar el primer cuarto por 29-19.

Los pitiusos tuvieron su pájara en el segundo acto, con cuatro minutos sin ver aro. Se salvaron los locales porque el Gandía también estuvo fatal en el tiro y sumó apenas dos puntos (29-21). Luego los baleares despertaron con dos libres de Rodrigo Gómez y un triple de De la Rúa para establecer el 34-21, lo que obligó al entrenador de los visitantes, Alejandro Mesa, a pedir tiempo muerto.

Del susto a la tranquilidad

En la reanudación, el Class mantuvo una distancia de seguridad, pero los valencianos se acercaron peligrosamente con un mate de Alejo Montilla (39-35). Berrocal no quería sustos y paró el partido, pero ya no anotó nadie más y al descanso el marcador era apretadísimo. Quedaban dos cuartos en los que podía pasar de todo.

En la reanudación, una canasta de Greeley puso muy cerca a los valencianos (39-37), pero el Sant Antoni no se descompuso y subo jugar muy bien sus bazas para acabar despegando hasta el 61-50 con el que se acabó el periodo.

En el último cuarto, el Class no pasó apuros. De hecho, fue poco a poco ampliando su ventaja, hasta cerrar el encuentro con un claro +19 (80-61). Por fin llegó un triunfo tranquilo en la Liga. Este el camino a seguir. Poco a poco la máquina va funcionando como se espera.