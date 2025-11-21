Juventud y diversión dominical sobre dos ruedas en Forada

Cerca de 80 menores, de entre 2 y 16 años, disfrutaron el pasado domingo de la décima edición de la BTT Master Kids Forada, enmarcada en la Challenge Bicykid.

A primera hora del domingo cayó un leve chaparrón que dejó «el circuito un poco embarrado», según apuntó la organización. «A la hora de la salida ya había salido el sol y todos estaban listos para afrontar el nuevo circuito de este año», añadieron.

En cadetes, el ganador fue Mateo Macarro, del Master Team, seguido de sus compañeros de equipo Marc Serra y Mateo Moya.

En la modalidad infantil, el más rápido fue Eric Guirado, del CC Sant Rafel. El subcampeón fue Pablo Fernández, del Portinatx, y cerró el podio Adrián Roselló, del Máster Team. Por su parte, Blanca Roncero, del Portinatx, se coronó como la más rápida.

En alevines, el primero en cruzar la meta fue Pedro Alba, del Sant Rafel. El segundo fue su compañero de equipo, Hugo Marí, y el bronce fue para Alejandro Fernández, del Portinatx. Las chicas más veloces fueron María Tur, del Portinatx, y Ada Vargas.

En iniciación masculina, ganó Joan Mateo Palerm, seguido de Éric Cardona y Leo Ferrer. En iniciación femenina vencieron Emily López, Nuria Simó y Marina Boned.

En promesas ganó Erick Velasco. Tras él llegaron Oliver López y Pau Morcillo. En féminas, venció Irene Palerm y Daniela Paniagua fue plata.

En sin pedales se coronó Pau Alonso, seguido de Martín Oliva. En chicas ganó Nuria Bonet.