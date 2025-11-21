El Class Sant Antoni, a por todas frente al líder

Partido de altos vuelos el que se vivirá este sábado (desde las 19.30 horas / LaLiga+) en el Pabellón de Sa Pedrera. En el renovado recinto ‘portmanyí’ se verán las caras el Class Bàsquet Sant Antoni (sexto clasificado del grupo Este de Segunda FEB) y el Proinbeni UPB Gandía (líder). Los valencianos llegan al encuentro con seis victorias y una sola derrota, mientras que el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal acumula cuatro triunfos y tres partidos perdidos. Los locales tratarán de ganar su primer duelo en casa este curso (sólo han jugado uno debido a las obras de remodelación) y, además, buscan acercarse al liderato.

El bloque isleño ha perdido los últimos tres duelos que ha disputado (dos de Liga y uno de la Copa de España frente al Ourense de Primera FEB) en la que es su peor racha del curso. Sin embargo, en el duelo copero se vio a una escuadra diferente, más comprometida y tareas defensivas y con una mayor continuidad en su juego. Una puesta en escena que invita a pensar que el Class empieza a encontrar su mejor versión de cara a un complicadísimo enfrentamiento.

«Nos haría muchísima ilusión ganar nuestro primer partido en casa justo antes del parón de la competición. Nos gustaría, delante de nuestra gente, dar nuestra mejor versión el mayor número de minutos posible frente a un grandísimo rival como es el Gandía. No nos lo pondrán fácil y nos exigirán lo mejor y el máximo de nosotros mismos”, manifestó Berrocal, que pidió a sus jugadores afrontar el encuentro “sin miedo, con confianza, con decisión y con valentía».

«Tenemos que jugar el baloncesto que queremos, sobre todo defendiendo. Esperamos que sea un partido de cuarenta minutos», declaró también el entrenador del Sant Antoni, quien aseguró igualmente que su plantilla está «con ganas» de cambiar la dinámica. «Cuando se pierde se crea incomodidad, pero la eliminatoria frente al Ourense, a pesar de perder, tuvimos unos cuantos minutos bastante buenos y de calidad. Lo que tenemos que hacer es extenderlos al máximo posible. Es nuestro reto desde hace días», recalcó Berrocal.

El Proinbeni UPB Gandía está entrenado por Alejandro Mesa Amat. Uno de sus peligros es el escolta Kyle Jonathan Greeley, que es uno de los máximos anotadores de la competición. Acumula 138 puntos en los siete partidos de fase regular que ha disputado y se encuentra en el top 3 en este apartado. En el apartado reboteador, el que tiene mejor promedio es el ala-pívot Juan José Santana, con una media siete balones capturados tras cuatro encuentros. Además, destacable también es el papel del base Luis Ferrando en cuanto a asistencias, con un promedio de algo más de cinco tras siete partidos.

El Proinbeni UPB Gandía viene de ganar con mucha autoridad al Lobe Huesca La Magia, por un abultado marcador de 105-92. Los valencianos recuperaron la senda de la victoria tras el anterior tropiezo frente al Homs UE Mataró (79-75).