Sant Antoni abre la convocatoria para optar a los galardones de los Premis de l'Esport 2025

Empieza la cuenta atrás para los Premios de l'Esport 2025 de Sant Antoni. La ceremonia que reconoce, anualmente, los éxitos deportivos más destacados del municipio, además de la labor de personas, entidades y empresas que impulsan la actividad física en la localidad ha abierto el plazo de presentación de candidaturas.

La convocatoria, impulsada por la concejalía de Deportes del Consistorio, se enmarca en la tradicional recepción anual del Ayuntamiento cita convertida ya en la gran fiesta del deporte portmanyí. En ella, se rinde homenaje al esfuerzo y a la dedicación de la comunidad deportiva local.

Más categorías para una mayor representatividad

Este año, hay más categorías para los galardones, con tal de abarcar una mayor representatividad, con el objetivo de dar cabida a todas las disciplinas que se practican en Sant Antoni. Entre las novedades de la edición 2025, destaca la creación de un reconocimiento por modalidad deportiva. Esto permitirá a cada club proponer a un candidato a mejor deportista por cada disciplina que desarrollen.

A partir de esas propuestas, el jurado elegirá por primera vez a la mejor deportista femenina y al mejor deportista masculino del año.

Otra de las novedades es la creación de la categoría de Mejor patrocinador. En ella, el Ayuntamiento busca destacar el compromiso de las empresas que apoyan activamente el crecimiento y la profesionalización del deporte en Sant Antoni.

Además, se mantienen las categorías tradicionales: Mejor equipo, Mejor evento deportivo y persona que más haya contribuido al fomento del deporte en el municipio.

Cómo presentar las candidaturas

Las propuestas deben formalizarse a través del trámite 'Deportes. Presentación de candidaturas a los Premios del Deporte', disponible en la sede electrónica municipal (santantoni.sedelectronica.es), utilizando los modelos de solicitud previstos en las bases.

Las candidaturas se pueden registrar telemáticamente o de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), con cita previa telefónica en el 971 34 01 11.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2025, y toda la información puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento.