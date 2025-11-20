La piscina municipal de es Viver permacerá cerrada dos días

La piscina municipal de es Viver permanecerá cerrada los días 21 y 22 de noviembre debido a los trabajos de mejora que se llevarán a cabo en esta área durante los próximos días, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

A pesar del cierre de la piscina municipal, el Consistorio de Vila ha indicado, a través de una breve nota de prensa, que otros espacios del complejo deportivo seguirán operativos durante este periodo: "Los usuarios de este complejo deportivo sí podrán acceder al gimnasio y a las pistas de pádel, que permanecerán abiertas".

La remodelación de la piscina municipal de es Viver es un tema que viene de lejos. Cabe recordar que, durante tres meses —entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre del mismo año—, permaneció cerrada debido a obras de mejora en sus infraestructuras. Algunos de los cambios que se llevaron a cabo fueron repasar las líneas de la piscina, quitar el óxido de las ventanas (que era peligroso para los usuarios) y poner puertas de aluminio en los vestuarios.

Instalación de plataformas de viraje

En cuanto a las obras de mejora presvistas, Ibiza ha informado que se se instalarán unas plataformas de viraje para poder disputar las competiciones deportivas.

Recientemente, a causa de las consecuencias de las lluvias torrenciales vividas en la isla durante la dana ‘Ex Gabrielle’, el Ayuntamiento también cerró, provisionalmente, la piscina de Es Viver por trabajos de mantenimiento y reparación.