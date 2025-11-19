Santa Eulària Ibiza Marathon apura los últimos días antes de subir sus precios en cada modalidad

El Santa Eulària Ibiza Marathon ultima los días antes del cambio de tarifa de las inscripciones para la carrera, que se celebrará el próximo 18 de abril de 2026. La organización ha recordado que el 3 de diciembre será el último día para adquirir un dorsal al precio actual. A partir de esa fecha, las tres distancias del programa —maratón, 22K y 12K— pasarán al siguiente tramo de tarifas. Es decir, serán más caras.

En concreto, el dorsal de maratón pasará de 70 a 80 euros; la inscripción en la 22K subirá de 35 a 45 euros, y el precio de la 12K aumentará de 25 a 30 euros. Este cambio advierte a todos aquellos que quieran asegurar su participación al precio actual en una prueba que ya supera los 2.500 participantes.

Tras el éxito de la prueba de este año, el evento se consolida como una de las citas deportivas y turísticas más atractivas de la próxima primavera, atrayendo a miles de corredores que viajarán a la isla para vivir una experiencia que combina running, mar y ambiente mediterráneo.

Más allá de lo deportivo, la cita propone un fin de semana completo para descubrir Ibiza en una época más tranquila, con clima suave y una oferta cultural y gastronómica en crecimiento. Su formato vespertino y la gran animación en la línea de meta han convertido la carrera en un referente tanto para corredores nacionales como internacionales.

Santa Eulària des Riu volverá a ejercer de epicentro de la prueba, acogiendo un evento que cada año suma nuevos participantes y refuerza su presencia en el calendario europeo de maratones y carreras de fondo.