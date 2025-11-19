Gemma Arenas debuta en 3 Días Trail Ibiza tras una temporada impecable

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre, sigue sumando nombres de peso a su cartel de élite. Gemma Arenas (Almagro, Ciudad Real, 1979), una de las corredoras con mejor palmarés del trail running español, debutará en la prueba ibicenca tras cerrar una temporada 2025 excepcional que confirma su extraordinaria regularidad en lo más alto del deporte de montaña.

La corredora del equipo Joma, actualmente con un ranking ITRA de 758 puntos, llega a Ibiza respaldada por una serie de resultados que ratifican su condición de referente absoluto en el panorama nacional. En 2025, Arenas ha conquistado cuatro victorias de primer nivel: se proclamó campeona en Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada, en el Gran Trail Peñalara TP60, en el Ultra Trail Bosques del Sur (campeonato de España Ultra FEDME) y en la Maratón en Ultra Sierra Nevada, demostrando su dominio tanto en distancias ultra como en maratón de montaña.

Su regularidad también se refleja en otros resultados sobresalientes: segundo puesto en el Domusa Teknik (campeonato de España ultra RFEA) celebrado en Azpeitia, segundo puesto en la MiM Asics Penyagolosa Trails, tercera posición en la Tenerife Bluetrail by UTMB 47K, y un cuarto puesto en la Advanced de The North Face Transgrancanaria, rozando el podio en pruebas de máxima exigencia internacional.

Un palmarés de leyenda

La trayectoria de Gemma Arenas está repleta de hitos que la sitúan entre las mejores trail runners de la historia del deporte español. Su vitrina incluye victorias múltiples en algunas de las carreras más prestigiosas del circuito: seis títulos en Gran Trail Peñalara, cuatro en la modalidad GTP (2015, 2017, 2018, 2019) y dos en la TP60 (2024 y 2025), cinco victorias en Asics Penyagolosa Trails (2016, 2017, 2019, 2023 y 2024), tres triunfos en Ultra Sierra Nevada (2021, 2024 y 2025).

Entre sus logros internacionales destaca el subcampeonato mundial de Ultra en Chiang Mai, Tailandia, en 2022; el segundo puesto en el Mundial de Skyrunning en Escocia (2018) y la corona en la Ultra Skyrunning World Series 2016. También conquistó la Transvulcania La Palma en su distancia Maratón (2024), la mítica Salomon Ultra Pirineu 100K (2016), y acumula múltiples podios en Transgrancanaria, confirmando su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes del planeta.

Su extraordinaria carrera deportiva le valió la Medalla del Comité Olímpico Español (COE) en 2023, un reconocimiento al más alto nivel que confirma su estatus como una de las grandes deportistas españolas de su generación.

Descubrir Ibiza corriendo: la motivación perfecta

Para Gemma Arenas, su debut en 3 Días Trail Ibiza representa una oportunidad única para cerrar la temporada en un entorno que nunca ha visitado: «Ultimando la temporada, tanto en Peñalara como en Muntanyes de Prades me he encontrado muy bien y por eso también he decidido ir a este formato de 3 Días Trail Ibiza. Siempre está ahí en el calendario, pero me coincide con otras carreras y no puedo ir. Este año que tengo la oportunidad de estar allí con vosotros he decidido adentrarme en esta aventura», explica la corredora manchega.

La buena forma física que arrastra desde el verano ha sido determinante en su decisión: «En esta época de la temporada siempre me encuentro muy bien. Aprovechando también mi momento de forma, otro aliciente para estar allí con vosotros».

Arenas afronta su estreno en la isla con la curiosidad de quien descubre un nuevo terreno de juego: «Nunca he estado en Ibiza, no sé cómo será el terreno, espero que me sorprenda para bien. Sí he estado mirando recorridos de otros años y hay un poco de todo. Con ganas de comprobarlo por mí misma y de disfrutar del ambiente en Ibiza con todos».

Fiel a su filosofía de disfrutar cada carrera, la corredora de Joma se muestra prudente sobre sus expectativas: «No me marco ningún objetivo especial, simplemente hacer mi carrera, disfrutarla. Ya que no conozco la isla, espero conocer los rincones de la isla y hacerlo lo mejor posible. Disfrutar del fin de semana con todos los corredores que estarán en 3 Días Trail Ibiza».

Una edición histórica con récord de participación

La presencia de Gemma Arenas se suma a un cartel de élite que incluye nombres como Pau Capell, Chema Martínez, Zaid Ait Malek, Núria Picas, Bel Calero, Marc Bernades, Julen Calvó, Enric Pons y Pablo Ibáñez, entre otros, convirtiendo esta duodécima edición en una de las más competitivas de la historia del evento.

3 Días Trail Ibiza ha cerrado inscripciones con un récord absoluto de 1.200 participantes, consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario nacional. El evento reunirá a corredores de 41 nacionalidades diferentes, con un 65% de participantes llegados desde fuera de las Islas Baleares y un 30% de representación internacional, confirmando su proyección como referente del trail running europeo.

El formato único de tres jornadas permite a los participantes vivir una experiencia completa que combina competición de alto nivel con el atractivo turístico de la isla. La carrera arranca el viernes con la mítica 10K Nocturna en Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, continúa el sábado con cuatro distancias que incluyen la prueba reina Ultra Trail, y cierra el domingo con el circuito 10K Santa Eulalia con vistas al Mediterráneo.