Gelsy Valdivieso, jugadora del Club Bàsquet Sa Bodega, participará en el Torneig Nacional Cadet del Genovés

Excelente noticia para el baloncesto femenino. La jugadora del Club Bàsquet Sa Bodega, Gelsy Valdivieso, ha sido invitada por el Joventut Badalona para disputar el V Torneig Nacional Cadet Femení del Genovés en Valencia durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. El nombre de Gelsy Valdivieso sonará, así, en una de las citas más atractivas del calendario cadete femenino con el equipo U16 verdinegro, con el que empezará a entrenar a partir de este jueves.

El prestigioso torneo se celebrará en el Pavelló Municipal del Genovés de Valencia, y reunirá a algunos de los clubes más potentes del panorama estatal en categoría cadete femenina, entre los que se encuentran el València Basket Club, el C.B. Genovés Grupo Tormo GSport y el Estudiantes Madrid.

Para la jugadora y el club ibicenco, la invitación del Joventut de Badalona supone una oportunidad única de seguir creciendo en un entorno de alto nivel competitivo, midiéndose a algunas de las mejores jugadoras de su generación en el ámbito nacional. Para el C.B. Sa Bodega, este paso adelante es interpretado como «un reconocimiento al trabajo, el esfuerzo y la dedicación que la jugadora ha mostrado en los últimos años».

Desde la entidad ibicenca se pone en valor que este hito no es aislado, sino fruto de un proyecto continuado para impulsar y consolidar el baloncesto femenino en Ibiza, generando oportunidades reales para que sus jugadoras puedan vivir experiencias deportivas de primer nivel. El club insiste en su voluntad de seguir tejiendo sinergias y colaboraciones con entidades de referencia del baloncesto nacional, con el objetivo de que tanto «sus jugadores y jugadoras como la propia entidad continúen avanzando y ganando presencia en el panorama estatal».