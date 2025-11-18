El Ourense apea a un bravo Class Sant Antoni de la Copa

El Class Bàsquet Sant Antoni quedó este martes eliminado de la Copa de España al caer (72-83) frente al Club Ourense baloncesto, adversario de Primera FEB. Fueron los gallegos los que impusieron su ley y acabaron pasando a los cuartos de final de la competición copera. El bloque balear recuperó su esencia y dio una versión que, de mantenerse, dará muchas alegrías en la liga. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal se centrará ahora en este torneo, en el que este próximo sábado recibirá al Proinbeni Gandía, líder del grupo Este de la Segunda FEB.

Los isleños se despiden de la Copa de España con un balance de cuatro victorias (tres de ellas en la fase de grupos) y una derrota, la de este martes. Dejaron en la cuneta, en los dieciseisavos de final, al Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB, pero esta vez no pudieron frente a un adversario que está bien posicionado en la antesala de la ACB.

Jeff Solarin (22 puntos y una valoración de 21) fue el mejor jugador de un Class en el que se sacrificaron todos. Ese es el camino. Lucha, entrega y buen juego, la combinación triunfal. Pero el estadounidense dio un claro paso al frente y puede dar mucho de sí en lo que resta de temporada. Mientras, en el conjunto visitante el más destacado fue Gabriel Kalscheur, con 19 puntos para los suyos.

Después de la mala imagen ofrecida el pasado fin de semana ante el Ciudad Molina Basket, el Class salió decidido a dar la cara y competir. Desde el principio se vio que la cosa era diferente. Caras de concentración y un arranque prometedor con un 7-2 de salida, con De la Rúa en modo líder del conjunto ibicenco. Apretaron fuerte los sanantonienses y, con un triple de Solarin, se marcharon hasta el 11-5 en la primera gran ventaja para los locales. Sin embargo, los gallegos reaccionaron con un parcial de 0-7 (cinco puntos de Rafael Dias y una canasta de dos de Sean Mc Donell) se pusieron por primera vez por delante (11-12).

Igualdad hasta hasta el tercer cuarto

La intensidad estaba siendo brutal en los primeros compases de un bonito duelo, que entró en una batalla particular entre Solarin (dos triples consecutivos) y Kalscheur, que seguía a lo suyo anotando fácil desde fuera y de media distancia. En un empujón de calidad y efectividad, los visitantes se escaparon hasta el 19-25, pero Gantt puso las cosas en su sitio con un canastón desde los 6,75 metros (22-25). Todo siguió muy parejo, pero el Ourense se acabó llevando el primer cuarto por 24-28.

En el segundo acto continuó la igualdad. Los de Berrocal se mantuvieron enchufados y hubo alternativas en el marcador. Incluso, los ‘portmayins’ lograron escaparse mínimamente tras un triple de Solarin, espectacular hasta ese momento (39-35). La precipitación en algunas acciones imposibilitó que los sanantoniesnes hicieran más daño a su rival, que acabó yéndose al descanso con una corta ventaja (39-41). Quedaban dos cuartos que se presumían muy interesantes.

De salida en el tercer acto, una canasta de Solarin puso las tablas (41-41). Estuvo fuerte el Class hasta el tramo final del periodo. El buen hacer del rival y algunas decisiones polémicas de los colegiados precipitaron que el Ourense se escapase de diez puntos (57-67). Con ese marcador acabó el penúltimo capítulo. En la megafonía empezó a sonar el ‘¡A por ellos, oé!’, buscando la reacción de un Sant Antoni que no había dicho su última palabra. Pero iba a ser muy difícil.

En el último periodo, el Class luchó con uñas y dientes. Compitió, pero de nuevo los colegiados adquirieron un protagonismo innecesario, pitando faltas y técnicas que penalizaron mucho a los azules, que a falta de cinco minutos para la conclusión se vieron 16 abajo (61-77). Y ya fue un quiero y no puedo para los baleares. A pesar de que los de Berrocal se vaciaron en la pista, la calidad del rival acabó decidiendo el choque a favor del equipo de superior categoría (72-83). Sin embargo, este es el Sant Antoni que puede dar muchas alegrías este curso. Lo mejor está por venir.