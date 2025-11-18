El Gasifred Atlético se despide de la Copa luchando hasta el final

Casi se obra el milagro. El Gasifred Atlético cayó 2-3 frente al Jaén Paraíso Interior en el Polideportivo de Sa Blanca Dona este martes después de que Uge anotara el segundo gol en el último minuto y dispusiera de una última ocasión para marcar. El conjunto dirigido por José Fernández no logra avanzar de ronda en la competición copera, pero logró plantar cara ante uno de los históricos de Primera División.

Y es que el encuentro comenzó con algunas imprecisiones propias de un equipo que acudía a una cita copera espoleado por su afición y con las ganas de comerse a un mítico de la máxima categoría como Jaén Paraíso Interior. Y aunque los azulones entraron con gran intensidad, la primera ocasión fue de los visitantes tras un disparo desde el costado izquierdo que puso a prueba a un Raúl Sánchez muy atento en portería.

La réplica no tardó en llegar con un Ricardo López incisivo como siempre por la derecha, que envió el cuero a pocos centímetros de la meta jienense para demostrar que Ibiza no se arruga frente a un 'primera'. Buitre empezó a oler espacios por la izquierda y desde ahí se sacó un latigazo de volea que tuvo que rechazar Dudú para evitar el primer estallido local. Vargas un minuto después gozó de una doble ocasión que volvió a asustar al guardameta brasileño, que empezaba a erigirse como figura en el partido.

Los andaluces, conscientes del convencimiento del Gasifred, empezaron a amasar la bola durante más tiempo con ayuda de la zurda de Ribeira, sobre la que reposaba la estabilidad del Jaén. Y así llegó el primero de los visitantes, tras una jugada magistral de Míchel por la izquierda que terminó en un pase perfecto para que Power empujara el cuero a la red. Pero el marcador no estaba haciendo justicia con el juego visto sobre la cancha y Vargas en la jugada siguiente mostró su desaprobación con un derechazo que hizo estallar a las gradas de Sa Blanca Dona y que colocó el 1-1 a falta de nueve minutos para el descanso.

El partido volvió a ese intercambio de golpes que no terminaba de decantar la balanza para ninguno. La buena noticia para los azulones estaba siendo la nula presencia de Mati Rosa, cuya eficacia goleadora esta temporada es capaz de asustar a cualquier defensa del país. Sin embargo, Michel sí que se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza para Gasifred, que vio como sus aspiraciones volvían a caer tras una jugada ensayada culminada por el propio Michel y que botó Joao desde la derecha. El 1-2 abrió más el encuentro, que se encontraba en los últimos compases de la primera mitad, y tanto Buitre en el bando local como Mati en el visitante estuvieron cerca de estirar el marcador antes del regreso a los vestuarios.

Pausa, estrategia y sentencia

La segunda mitad contrastó con el inicio de la primera. El conjunto ibicenco se veía con dificultades para pisar el área de los jienenses, que salieron con mayor concentración y confianza tras el 1-2 previo al descanso. Solo una ocasión de Ricardo López desde la izquierda durante los primeros cinco minutos logró inquietar a Dudú, que se mantenía seguro bajo los palos.

Los visitantes optaron por un repliegue más ordenado, ya que las idas y venidas no parecían un buen negocio tal y como se vio en el primer periodo. El encuentro viró hacia la estrategia, las posesiones largas y el orden, lo que aumentó la tensión y la temperatura del partido. Ningún equipo quería cometer un error que le costara la eliminatoria, pese a que los ibicencos se encontraban un tanto por debajo. Y con este orden y control, Jaén hizo uso de su experiencia para arrastrar el partido cada vez más a su terreno.

De esta forma, transcurridos ocho minutos de la segunda parte, Esteban encontró un espacio en el costado izquierdo para fusilar a Sánchez con un punterazo que colocó el 1-3. El partido cogía un color cada vez más oscuro para Gasifred, que no encontraba el momento para ejecutar las transiciones que agitaron el envite en la primera mitad.

Los pitiusos necesitaban a alguien que agitara el avispero tras la telaraña defensiva que Jaén Paraíso Interior estaba hilando durante cada minuto que pasaba. Vargas se mostró candidato para ello tras realizar un eslalon desde la derecha que, de no ser por Dudú, habría terminado siendo el gol de la esperanza para los ibicencos. Pero los minutos parecían transcurrir cada vez más rápido sin que el avispero se agitase.

Hubo que esperar hasta el último minuto de encuentro para que Uge aprovechara la condición de portero-jugador y colocara el 2-3 que todavía mantenía vivas las aspiraciones de los azulones. Sa Blanca Dona despertó de la anestesia inyectada por los jienenses durante toda la segunda parte y los visitantes terminaron achicando aguas hasta el último segundo.

Uge tuvo la última ocasión para obrar el milagro, pero no se pudo dar. Los hombres de José Fernández pelearon hasta el final ante un rival que impuso su experiencia en la máxima categoría nacional para pasar a los octavos de final de la Copa del Rey.