El Gasifred Atlético afronta con ilusión la Copa del Rey

Se respira ilusión por la Copa en Ibiza. El Gasifred Atlético afronta este martes a las 20 horas el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Jaén Paraíso Interior. Los azulones recibirán en el Polideportivo de sa Blanca Dona al histórico equipo jienense, de Primera División, tras haberse impuesto 3-7 al Hospitalet en treintaidosavos.

Los de José Fernández ya están con las pilas recargadas para la cita copera, en busca de alcanzar los octavos de final por segundo año consecutivo. En aquella ocasión, el conjunto ibicenco logró al Burela (6-3) tras una primera mitad formidable.

El equipo llega al compromiso copero tras la derrota del pasado sábado ante el Wanapix Sala 10 en Zaragoza por 4-1, en un encuentro en el que los ibicencos iban ganando hasta el minuto 30. Algunos errores de concentración en defensa y la falta de efectividad en el área rival privó a los hombres de Fernández conquistar territorio aragonés ante el que es el actual líder de la División de Plata.

La celebración del partido copero llega acompañada de la buena noticia que llegó la tarde de este lunes con la recuperación de Iker tras ser dado de alta del Hospital Can Misses, al que fue trasladado hace una semana después de someterse a una extirpación de bazo y fracturarse tres costillas.

Pese a la derrota del pasado fin de semana, el combinado ibicenco estaba atravesando una situación idílica en la competición liguera, donde cinco victorias consecutivas y su condición de invictos como local llevaron a los de Fernández hasta la tercera plaza. Aunque ahora se encuentran un puesto más abajo, sigue habiendo licencia para soñar en una temporada ilusionante y con aspiraciones claras a ascender de categoría.

Los interesados en asistir al partido que aún no tengan entrada podrán adquirir sus entradas el mismo día del encuentro copero (este martes), y el pago podrá ser tanto en efectivo como por Bizum.

El Jaén Paraíso Interior, un duro rival

El cambio de chip ahora es imprescible. Los ibicencos recibirán a un equipo de Primera División que, además, llega en plena forma. La escuadra dirigida por Daniel Rodríguez visita sa Blanca Dona con un balance de tres victorias y un empate en sus últimos cuatro enfrentamientos. El dato esperanzador es que ese empate se produjo en la última jornada frente al Cartagena (1-1).

Otro dato que invita a la ilusión es el rendimiento de los andaluces fuera de su feudo, donde solo han ganado un encuentro esta temporada (2-3 ante el Ribera Navarra). El resto de encuentros en territorio visitante se saldaron con dos derrotas (Barcelona y Peñíscola) y un empate (Noia). Además, los isleños cuentan todos sus partidos como local por victorias, por lo que sa Blanca Dona se ha convertido en un auténtico fortín esta temporada.

Además, la zaga ibicenca tendrá que estar muy atenta a Mati Rosa. El argentino es uno de los máximos artilleros de Primera División con ocho goles en diez partidos y se presenta como la principal amenaza en ataque de cara al encuentro de este martes.

El conjunto jienense registró un inicio de liga muy pobre tras cosechar un total de cuatro derrotas, un empate y una victoria en los primeros seis encuentros de liga, pero el paso de las jornadas ha revitalizado a los hombres de Rodríguez, que se encuentran en la mitad de la tabla clasificatoria con catorce puntos.

Este martes en sa Blanca Dona se vivirá una fiesta del fútbol sala en la que los aficionados de la isla podrán disfrutar de un equipo que, independientemente de lo que ocurra este martes, invita a soñar con una temporada de grandes metas.